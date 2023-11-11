به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاط‌زنجانی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره قصه گویی مرحله استانی در جمع اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: به شما عزیزان خیر مقدم می‌گوئیم که با حضور گرم خود قدم به دنیای قصه‌ها نهادید و یاری‌گر ما در این جشنواره هستید و کانون افتخار میزبانی شما دارد.

وی با اشاره به عملکرد کانون پرورش فکری، افزود: مجموعه‌کانون پرورش فکری استان کرمانشاه سال‌ها است که با اهتمامی ویژه در حال فعالیت است و گواه آن موفقیت‌ها، برون‌داد و بازخورد ارزشمندی‌است که کسب کرده و اعضای گرانقدری که اکنون بزرگ شده و در ماهیت مقام‌های مختلف در اجتماع به ایفای نقش می‌پردازند و امروز قصه‌ی زندگی خود را می‌سازند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: اکنون مرحله‌ی استانی بیست‌و پنجمین جشنواره‌ی قصه‌گویی در حال اجراست که فرایند اجرایی آن از مدت‌ها پیش آغاز شده و همکاران توانمند ما در کانون استان به شکلی بسیار مطلوب و به صورت شبانه‌روزی در این زمینه فعالیت داشته‌اند تا باز هم صحنه‌ی هنرمندی قصه‌گویان استانی، به زیبایی رقم بخورد.

زنجانی بیان کرد: در ارزشمندی قصه‌گویی همین را بس که خداوند آموزه‌های خود در قرآن را به‌صورت قصه به ما انتقال داده و احسن‌القصص همان قصه‌های زیبای قرآنی هستند و ما نیز باید قصه‌گو باشیم و هر کسی در واقع راوی قصه‌ی زندگی خویش است و با روایتگری احساس خود را از شرایط و مسائل پیرامون را بیان می‌کند.

آئین افتتاحیه‌ی مرحله‌ی استانی بیست و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان، والدین، مربیان و مسئولین برگزار شد که با تلاوت قرآن و سرود ملی و نواختن زنگ قصه‌گویی آغاز و در آن برنامه‌های مختلف همچون، کلیپ، سرود نمایش، قصه‌گویی دو عضو کانون با موضوع غزه و موضوع آزاد و … اجرا شد.

گفتنی است، مرحله‌ی استانی بیست‌و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در حال برگزاری‌است که در این سه روز ۷۷ قصه‌گو در بخش‌های ملی، بزرگسال (زنان و مردان)، پدربزرگ و مادربزرگ، غزه، نیروی انتظامی، زبان اشاره، آیینی_ سنتی، به رقابت خواهند پرداخت.