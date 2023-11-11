افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی از بندر جاسک به حوزه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی بیان داشت: ۲۴۷ هزار و ۱۶۱ تن از انواع کالاهای غیرنفتی از ابتدای امسال تا کنون در بندر جاسک تخلیه و بارگیری شده که از این میزان ۱۸۷ هزار و ۷۸۰ تن کالا شامل میوه و تره بار، حبوبات و مصالح ساختمانی با افزایش ۲۳ درصدی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

وی افزایش آمارهای صادراتی از ابتدای سال جاری تاکنون در بندر جاسک را نمایانگر ظرفیت‌های بالقوه حوزه دریایی و بندری سواحل مکران دانست و بیان کرد: توجه به ظرفیت‌های حوزه سواحل مکران از ارکان اساسی و راهبردی در توسعه و تجارت دریا محور است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در خصوص میزان جابه‌جایی کانتینر یخچالی از بندر جاسک نیز گفت: در این مدت ۲۳ هزار و ۶۷۰ TEU کانتینر حامل کالای یخچالی تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش ثبت شده است.

به گفته محمدحسینی تختی؛ سواحل مکران از ظرفیت و مزایای ویژه‌ای در زمینه پیشبرد اقتصاد دریاپایه و نیز کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بومیان منطقه دارا بوده که این منطقه را به نقطه عطفی در راستای پیشبرد روابط بین‌المللی و افزایش مراودات با کشورهای همسایه تبدیل کرده است.

گفتنی است؛ بندر جاسک در فاصله ۳۲۰ کیلومتری شرق هرمزگان واقع شده و دارای مزیت‌های خاصی در زمینه تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس است.