نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی ناشنوایان کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در پایان سه روز رقابت در بخش فرنگی که در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد، تیم استان تهران با کسب 95 امتیاز مقام اول تیمی را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم های استان اصفهان با کسب 57 امتیاز دوم و تیم فارس نیز با کسب 40 امتیاز مقام سوم تیمی را کسب کردند.

مقام های اول اوزان مختلف نیز به صورت بدین شرح بود: در وزن 74 کیلوگرم مهدی بخشی از آذربایجان غربی، 84 کیلوگرم مصطفی نوایی از تهران، 96 کیلوگرم احسان امیری از فارس، 55 کیلوگرم محمد مرادی از تهران، 60 کیلوگرم مسعود فدایی از خراسان رضوی، 66 کیلوگرم مهدی صفری از مرکزی و 120 کیلوگرم احمد ناصری از تهران عنوان های نخست را از آن خود کردند.

همچنین خراسان رضوی با کسب 30 امتیاز، آذربایجان شرقی با کسب 27 امتیاز و تیم کشتی فرنگی ناشنوایان آذربایجان غربی با 26 امتیاز مقام های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

سی و پنجمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی ناشنوایان کشور به مدت سه روز در مجموعه ورزشی آزادی سنندج و با انجام 116 کشتی امروز به پایان رسید.