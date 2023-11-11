افزایش ۱۰ درصدی مسافر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی، ظهر شنبه در آئین تجلیل از فعالان راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان در طرح اربعین حسینی (ع) و حرم رضوی (ع) اظهار کرد: طی ۷ ماهه امسال در بحث مسافر ۱۷ درصد افزایش سفر و ۱۰ درصد افزایش مسافر داشتیم.
وی افزود: در حوزهی حمل و نقل کالا ۸ درصد افزایش سفر و ۴ درصد افزایش تناژ حمل بار داشتیم.
مدیر کل حمل و نقل جادهای استان گلستان با اشاره به اینکه در پایانهی مرزی اینچه برون هم ۴۵ درصد افزایش تردد داشتیم، گفت: با رایزنیهایی که با کشور ترکمنستان داشتیم نخستین نشست در پایانه مرزی انجام شد که این باعث میشود اتفاقات بهتری برای مرز اینچه برون رقم بخورد.
وی در پایان یادآور شد: طی ارزیابی ۶ ماهه عملکرد شاخصهای تخصصی در بین ۲۴ اداره کل ستادی، ۵ استان برتر معرفی شدند که در بین آنها استان گلستان توانست رتبه دوم را کسب کند.
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