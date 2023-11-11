پرونده ۲۰۷ داوطلب انتخابات مجلس در خراسان شمالی بررسی شد

حسن ناهیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار وضعیت اعلام صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با پایان زمان بررسی صلاحیتهای داوطلبان توسط هیأتهای اجرایی انتخابات در مراکز حوزههای انتخابیه ۱۴۰ نفر صلاحیت خود را از این هیأتها دریافت کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به مجموع ثبت نام کنندگان برای ۳ حوزه انتخابیه استان گفت: تعداد ۲۱۵ نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی داشتند که با انصراف ۸ نفر از این تعداد، پرونده ۲۰۷ نفر در هیأتهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی میزان تأیید صلاحیت داوطلبان در این مرحله را ۶۷ درصد عنوان کرد و گفت: از مجموع سایر داوطلبان ۱۲ درصد از افراد رد صلاحیت و ۲۰ درصد نیز عدم احراز صلاحیت دریافت کردهاند.
ناهیدی در ادامه خاطرنشان کرد: داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم احراز شده میتوانند از یکشنبه و به مدت چهار روز با مراجعه به وبگاه وزارت کشور اعتراض خود را برای هیأتهای نظارت اعلام کنند.
رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی در انتها تصریح کرد: چنانچه افراد رد صلاحیت شده اعتراضی نسبت به شرایط خود اعلام نکنند، به منزله خروج از فرآیند داوطلبی تلقی میشود.
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