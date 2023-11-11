ورود شرکت های دانش بنیان در بخش تعاون غفلت نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور بعدازظهر شنبه در جلسه شورای تعاون استان با اظهار اینکه بخش تعاون بخش بسیار مهمی بوده و در قانون اساسی نیز به آن توجه شده است، گفت: تمرکز ویژه‌ای به بخش تعاون در قانون اساسی شده است.

وی ظرفیت بخش تعاون را بسیار مهم دانست و گفت: فراگیری تعاونی‌ها در حوزه جغرافیایی گسترده است و سرمایه‌های خرد و تجمیع آن در قالب تعاونی‌ها می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در روند توسعه استان و رشد اقتصادی استان داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر توسعه بخش تعاون در استان‌ها گفت: برای تحقق این امر خطیر شورای تعاون در استان‌ها تشکیل می‌شود.

معاون استاندار مازندران شمار تعاونی‌ها را بیش از ۱۴ هزار واحد بیان کرد و گفت: باید بررسی شود تعاونی‌ها فعال، تعطیل و یا غیر فعال هستند و باید برش شهرستانی آن تهیه و برای توانمندسازی تعاونی‌ها اقدام شود.

خیریان پور با بیان اینکه نباید از ورود شرکت‌های دانش بنیان در بخش تعاون غفلت کرد، گفت: بهترین محفل برای توسعه اقتصاد دانش بنیان، تعاونی‌هاست زیرا شرکت‌های دانش بنیان از مزیت‌های مختلفی برخوردار هستند و معافیت مالیاتی، گمرکی و صادرات از جمله آن است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید به سمت دانش بنیان شدن پیش روند، گفت: برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری باید از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شود طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان به ۶.۴ درصد کاهش یافت و برای کاهش بیکاری باید روی تعاونی‌ها تمرکز کنیم.