اجرای اصل 44 قانون اساسی در دانشگاه آزاد / دانشگاه آزاد در نرخ شهریه تابع مجلس است

دکتر کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، روند دانشگاه آزاد اسلامی را روندی افتخار آفرین دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی الگوی مناسبی از اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده و پیشنهاد من به مسئولان پی گیری اجرای اصل قانون اساسی 44 این است که از توانایی کسانی که ربع قرن تلاش شبانه روزی در این دانشگاه داشته اند استفاده کرده و از تلاش آنان قدردانی کنند.

وی اضافه کرد : دانشگاه آزاد اسلامی با پشتیبانی دولت قصد دارد در 18 سال آینده 75 هزار عضو هئیت علمی که دارای دکتری تخصصی باشند را استخدام کند. در حال حاضر 25 هزار عضو هئیت علمی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص وضعیت کاهش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی گفت : داشگاه آزاد اسلامی در این مورد تابع نظر مجلس است و در حال حاضر منتظر مطرح شدن طرح ساماندهی شهریه در صحن علنی است.