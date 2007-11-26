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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

صنعت مس از کاظمی حمایت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان از حمایت کامل مدیریت این باشگاه از فرهاد کاظمی خبر داد.

حمید نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پایان نیم فصل اول، عملکرد فنی تیم را مورد بررسی قرار خواهیم داد ضمن اینکه صنعت مس روند رو به رشد خوبی را طی می کند.

نیک نفس با وجود دو باخت اخیر این تیم مقابل ابومسلم بیان داشت: تحت شرایط خاصی این نتایج به دست آمد و این امر باعث نخواهد شد تا باشگاه دست از حمایت کاظمی بردارد.

وی اظهار داشت: در نخستین بازی نمایش بهتری نسبت به ابومسلم داشتیم و مستحق پیروزی بودیم ولی اسیر اشتباهات فردی شدیم و موقعیت های زیادی را از دست دادیم.

مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان یادآور شد: اقامت بلند در مشهد برای بازی در جام حذفی تاثیر منفی در روحیه بازیکنان گذاشت با این حال در جام حذفی هم می توانستیم ابومسلم را شکست دهیم ولی در ضربات پنالتی بد شانس بودیم.

وی خاطر نشان کرد: ما به یک تیم لیگ برتری باختیم اما تیم هایی مثل سایپا، ملوان و شیرین فراز به تیم های دسته اولی باختند و نباید زیاد روی این شکست حساسیت نشان دهیم.

کد مطلب 593603

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