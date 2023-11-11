طرد بیش از ۲ هزار تبعه غیر مجاز افغان از گذر مرزی زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قاسم زاده بیان کرد: تعداد ۲ هزار و ۳۴۳ نفر از اتباع افغانستانی که در نقاط مختلف کشور به دلایلی همچون ورود غیر قانونی، اقامت غیرقانونی و یا پایان اعتبار گذرنامه دستگیر شده بودند، از طریق دروازه گذر مرزی میلک به کشور افغانستان انتقال داده شدند.

وی افزود: مرزبانان برابر قانون مقابله با تردد و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه غیرمجاز در مرزها را به صورت جدی در دستور کار دارد تا اثرات سو و معضلات اجتماعی این پدیده بویژه بزهکاری‌های دامنگیر جامعه نشود.

فرمانده هنگ مرزی زابل تاکید کرد: با وجود تمام اقدامات انجام شده باز هم شاهد تردد بدون مجوز برخی از اتباع کشورهای همسایه در سطح کشورمان هستیم که مرزبانان در این خصوص برابر وظایف ذاتی و قانونی نسبت به دستگیری و بازگرداندن این اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام خواهد کرد.