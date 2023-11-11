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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

فرمانده هنگ مرزی زابل:

طرد بیش از ۲ هزار تبعه غیر مجاز افغان از گذر مرزی زابل

طرد بیش از ۲ هزار تبعه غیر مجاز افغان از گذر مرزی زابل

زاهدان- فرمانده هنگ مرزی زابل در شمال سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۲ هزار و ۳۴۳ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق گذر مرزی میلک به کشورشان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قاسم زاده بیان کرد: تعداد ۲ هزار و ۳۴۳ نفر از اتباع افغانستانی که در نقاط مختلف کشور به دلایلی همچون ورود غیر قانونی، اقامت غیرقانونی و یا پایان اعتبار گذرنامه دستگیر شده بودند، از طریق دروازه گذر مرزی میلک به کشور افغانستان انتقال داده شدند.

وی افزود: مرزبانان برابر قانون مقابله با تردد و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه غیرمجاز در مرزها را به صورت جدی در دستور کار دارد تا اثرات سو و معضلات اجتماعی این پدیده بویژه بزهکاری‌های دامنگیر جامعه نشود.

فرمانده هنگ مرزی زابل تاکید کرد: با وجود تمام اقدامات انجام شده باز هم شاهد تردد بدون مجوز برخی از اتباع کشورهای همسایه در سطح کشورمان هستیم که مرزبانان در این خصوص برابر وظایف ذاتی و قانونی نسبت به دستگیری و بازگرداندن این اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 5936041

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    نظرات

    • رزمنده دفاع مقدس-جانباز -کادرسپاه IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      6 6
      پاسخ
      بقیه چرااخراج نمیشوند
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      5 5
      پاسخ
      تورو خدابیایدجنوب تهران افغانیهاتو کوچه وخیابان انقدرزیادند توصف نانوایی توکوچه از۲تا خونه ۱ خونه افغانی می‌شوند هرکدوم ۵یا۶ تابچه دارند بیایدبگیرید
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 4
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      پس این همه افغانی تو شهر چیه، اینا رو کی میگیره و اخراج میکنه، مهم تر از اخراجشون، دوباره اومدنشونه، باید مثل کشور پاکستان عمل کرد، روزی ده هزار نفر
    • ناشناس IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 4
      پاسخ
      وقتی که این عده به اضافه ده میلیون نفرافغانی که قبلا وارد ایران شده اند مرزبانان کجابوده اند که حالا بااین زحمت بخواهند اینها رابرگردانند.مگر این که بپذیریم که مرزها بازگذاشته شده بودند
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      3 1
      پاسخ
      اگر نظارت بود مدارس دولتی مملو از افغانی نبودن ۴ نفر برون ۲۰۰ نفر می ایند،مسئولین در خواب

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