اجرای طرح ارتقای امنیت در کهگیلویه/ ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت و تشدید برخورد با قاچاقچیان اجرایی شد.
وی ابراز داشت: مأموران پاسگاه انتظامی «فیلگاه» این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را به طور تقریبی ۱۲۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
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