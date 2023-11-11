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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه خبر داد؛

اجرای طرح ارتقای امنیت در کهگیلویه/ ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

اجرای طرح ارتقای امنیت در کهگیلویه/ ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان سوخت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت و تشدید برخورد با قاچاقچیان اجرایی شد.

وی ابراز داشت: مأموران پاسگاه انتظامی «فیلگاه» این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را به طور تقریبی ۱۲۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 5936043

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