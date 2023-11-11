نظارت جدی بر فعالیت معادن نمین/برخورد با واحدهای متخلف اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شاهی عصر شنبه در نشست خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان نمین، رسانه را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: خبرنگاران در انتقال مسائل و مشکلات مردم رسالت مهمی بر دوش دارند.

وی تصریح کرد: ما انتظار داریم در سایه وحدت و تعامل و دوری از هیجانات منفی اخبار و اطلاعات را فعالان اجتماعی شهرستان دریافت کنیم در چنین شرایطی کار ما نیز راحت‌تر خواهد بود.

دادستان نمین با تأکید بر اینکه هر مسئولی موظف است مشکلات مرتبط با حوزه مدیریتی خود را بررسی و حل کند، افزود: در خیلی از مواقع برای حل مشکلات نیازی به تخصیص اعتبار نیست با نظارت درست و پیگیری حل می‌شود.

شاهی گلایه و انتقادات را سازنده قلمداد کرد و خاطرنشان کرد: انتقادات زمانی سازنده خواهد بود که با آگاهی و اطلاعات کامل انجام شود و برای تسویه‌حساب شخصی نبوده بلکه بر اساس نیت خیرخواهانه باشد.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مرتبط با شهرستان را از نزدیک رصد می‌کنیم، افزود: در صورت برخورد با مشکل مسئول مرتبط را دعوت و از وی خواستار حل مشکل خواهم شد همچنین پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات مردم در کمترین زمان حل شود.

دادستان نمین صنایع آلاینده را دغدغه مردم شهرستان دانست و افزود: با همکاری محیط‌زیست پایش دوره‌ای از کلیه صنایع شهرستان خواهیم داشت و در صورت مشاهده تخلف برخورد خواهیم کرد.

شاهی با اشاره به اینکه نظارت جدی بر فعالیت معادن خواهیم داشت، افزود: مشکلات مربوط به مسیر عبور و مرور ماشین‌های معدن را در اسرع‌وقت بررسی و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی تخریب جنگل توسط افراد سودجو اشاره کرد و ادامه داد: در خصوص تخریب جنگل با کسی تعارف نداریم مردم مطمئن باشند با افراد متخلف برخورد خواهد شد.