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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

نماینده حماس در ایران عنوان کرد؛

ریختن بیش از ۳۰ هزار تن بمب توسط صهیونیست‌ها بر سر مردم غزه

ریختن بیش از ۳۰ هزار تن بمب توسط صهیونیست‌ها بر سر مردم غزه

مشهد- نماینده حماس در ایران گفت: رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ هزار تن بمب به میزان سه برابر بمب هیروشیما به روی مردم غزه ریخته است، و ۹۲ مرکز امدادی غزه قادر به خدمت رسانی نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد القدومی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در مصلای الغدیر شهرستان تربت جام اظهار کرد: مقاومت ابتکار عمل را در جنگ جهانی در دست دارد و با اعتقاد کامل آماده جنگ طولانی با رژیم کودک کش صهیونیستی اسرائیل است.

نماینده حماس در ایران افزود: ما جنگ را آغاز کردیم و برای آزادی کل فلسطین جنگ را ادامه می‌دهیم ما آماده جنگ طولانی با رژیم کودک کش اسرائیل هستیم، پیروزی در عملیات طوفان الاقصی محقق شده و به بهار پیروزی و آزادی فلسطین و غزه منجر خواهد شد.

القدومی اضافه کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند نوار غزه بی خانمان شدند و رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ هزار تن بمب به میزان سه برابر بمب هیروشیما به روی مردم غزه ریخته است، و ۹۲ مرکز امدادی غزه قادر به خدمت رسانی نیستند.

نماینده حماس در ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ده‌ها سال است که با مردم فلسطین است و قبل از اینکه حماس به دنیا بیاید جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت کرده است، جمهوری اسلامی نیازهایی که فلسطین دارد مانندکمک‌های دیپلماسی و …به مقاومت دارد و باید این کمک‌ها را کل آزادگان جهان به فلسطین داشته باشند و مانند جمهوری اسلامی و سید حسن نصرالله پای کار باشند و جنایات جنگی رژیم کوک کش صهیونیستی را متوقف کنند.

وی با اشاره به دیوار حائل که اسرائیل بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای ساخت آن هزینه کرده بود و مجهز به پیشرفته‌ترین دوربین‌ها بود، افزود: رزمندگان حماس از آن عبور و صهیونیست‌ها را در عمق سرزمین‌های اشغالی غافلگیر کردند.

القدومی با بیان اینکه اگر اسرائیل حمایت آمریکا را دارد ما هم حمایت خدا را داریم بیان کرد: در کنار حوادث تلخ غزه و نسل‌کشی وحشیانه صهیونیست‌ها، دو واقعیت شیرین که بشارت از تحولات مهم دارد را فراموش نکنیم، عملیات طوفان الاقصی دکترین امنیتی‌نظامی بن گوریون که ۷۵ سال راهبرد اسرائیل بود را فروپاشید و روند رو به زوال این رژیم را تسریع خواهد کرد.

کد مطلب 5936050

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