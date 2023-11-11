به گزارش خبرگزاری مهر، خالد القدومی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در مصلای الغدیر شهرستان تربت جام اظهار کرد: مقاومت ابتکار عمل را در جنگ جهانی در دست دارد و با اعتقاد کامل آماده جنگ طولانی با رژیم کودک کش صهیونیستی اسرائیل است.

نماینده حماس در ایران افزود: ما جنگ را آغاز کردیم و برای آزادی کل فلسطین جنگ را ادامه می‌دهیم ما آماده جنگ طولانی با رژیم کودک کش اسرائیل هستیم، پیروزی در عملیات طوفان الاقصی محقق شده و به بهار پیروزی و آزادی فلسطین و غزه منجر خواهد شد.

القدومی اضافه کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند نوار غزه بی خانمان شدند و رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ هزار تن بمب به میزان سه برابر بمب هیروشیما به روی مردم غزه ریخته است، و ۹۲ مرکز امدادی غزه قادر به خدمت رسانی نیستند.

نماینده حماس در ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ده‌ها سال است که با مردم فلسطین است و قبل از اینکه حماس به دنیا بیاید جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت کرده است، جمهوری اسلامی نیازهایی که فلسطین دارد مانندکمک‌های دیپلماسی و …به مقاومت دارد و باید این کمک‌ها را کل آزادگان جهان به فلسطین داشته باشند و مانند جمهوری اسلامی و سید حسن نصرالله پای کار باشند و جنایات جنگی رژیم کوک کش صهیونیستی را متوقف کنند.

وی با اشاره به دیوار حائل که اسرائیل بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای ساخت آن هزینه کرده بود و مجهز به پیشرفته‌ترین دوربین‌ها بود، افزود: رزمندگان حماس از آن عبور و صهیونیست‌ها را در عمق سرزمین‌های اشغالی غافلگیر کردند.

القدومی با بیان اینکه اگر اسرائیل حمایت آمریکا را دارد ما هم حمایت خدا را داریم بیان کرد: در کنار حوادث تلخ غزه و نسل‌کشی وحشیانه صهیونیست‌ها، دو واقعیت شیرین که بشارت از تحولات مهم دارد را فراموش نکنیم، عملیات طوفان الاقصی دکترین امنیتی‌نظامی بن گوریون که ۷۵ سال راهبرد اسرائیل بود را فروپاشید و روند رو به زوال این رژیم را تسریع خواهد کرد.