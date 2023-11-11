چهار شهرستان مرزی در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی ظهر شنبه در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهارکرد: ۳۶ طرح اشتغال، کارآفرینی و پیشران اقتصادی استان با رقم ۲۹۶ میلیارد ریال امروز برای دریافت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در کمیته استانی مصوب شد.
وی بیان کرد: از این طرحها ۶ طرح مرتبط با پارک و علم و فناوری استان، یک طرح بنیاد برکت، یک طرح بهزیستی، ۵ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۳ طرح حوزه صنعت، معدن و تجارت میباشد.
وی بر اهتمام دستگاهها در حوزه راستی آزمایی طرحها تاکید کرد و افزود: باید تلاش شود تسهیلات و اعتبارات در راستای کم کردن محرومیتها و توسعه استان هزینه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: نظارت میدانی بر تحقق طرحها بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است.
اشرفی بر ارسال طرحها در حداقل زمان ممکن برای بانکها توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرد و بیان کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات اشتغال با چهار شهرستان مرزی استان باشد.
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