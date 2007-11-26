موافقت براون با ساخت نسل جدیدی از نیروگاه های هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه‌ گاردین، "گوردون براون" در سخنرانی سالانه‌ خود در "کنفدراسیون صنعت انگلیس" اعلام خواهد کرد که اصلاحات طولانی مدت در انگلیس افزایش می‌ یابد.

براون در سخنرانی خود اعلام خواهد کرد: ما باید سیاستهای قدیمی‌ خود را کنار گذاشته و سیاستهای جدیدی را در پیش بگیریم.

به نوشته گادرین، نخست وزیر انگلیس در سخنرانی خود به این نکته می پردازد که ما باید از تصمیم های اتخاذ شده در راستای برنامه های درازمدت صحیح برای سرمایه‌ گذاری در زمینه‌ نسل جدید تامین ‌کنندگان انرژی تضمین شده و پایدار حمایت کرده ودر این راستا گام برداریم.

به گزارش مهر، براون در سخنرانی امشب خود در حالی از تمایل برای ساخت نیروگاه های هسته ای جدید سخن خواهد گفت که روزنامه آبزرور پیش از آغاز دوره نخست وزیری براون در مطلبی نوشته بود :"گوردون براون" در صورت رسیدن به پست نخست وزیری انگلیس با ترمیم کابینه این کشور و خارج کردن وزیرانی که درباره افزایش توان هسته ای انگلیس تردید دارند در جهت ساخت نیروگاه های هسته ای جدید و افزایش توان لندن در این زمینه گام خواهد برداشت.

اما مدتی پس از آغاز دوره نخست وزیری براون و موافقت وی با افزایش فعالیت های هسته ای انگلیس، اعلام شد : موافقت ضمنی نخست وزیر جدید انگلیس با توسعه فعالیت های هسته ای موجب شده تا طرفداران صلح سبز انتقادات خود از براون را آغاز کرده و این سیاست ها را برای لندن مشکل آفرین بدانند.

