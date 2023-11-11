جشنواره تئاتر مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان مازندران روز شنبه با حضور ۱۰ گروه نمایشی شامل شش گروه در بخش صحنه‌ای و چهار گروه در بخش خیابانی در ساری آغاز به کار کرد.

احسان آهنگر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عصر شنبه در حاشیه این جشنواره گفت: در مرحله نخست این جشنواره، ۳۰ نمایشنامه متشکل از ۱۲ نمایشنامه و طرح و ایده خیابانی و ۱۸ نمایشنامه صحنه‌ای به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی و بازبینی آثار توسط هیئت انتخاب آثار، ۶ نمایش در بخش صحنه‌ای و ۴ نمایش در بخش تئاتر خیابانی، منتخب حضور در مرحله اصلی و نهایی این جشنواره شدند.

دبیر سی وپنجمین جشنواره تئاتر مازندران ادامه داد: در این دوره از جشنواره، کیفیت آثار با محتوای اصیل بومی و ارزشی، اصلی ترین شاخص ما در دبیرخانه برای انتخاب آثار بوده است.

وی افزود: ما بر این باوریم که باید کیفیت ارجح بر کمیت در آثار نمایشی باشد و برای حضور با کیفیت و قدرتمند در مراحل منطقه‌ای و فجر نیازمند سخت گیری در انتخاب آثار با کیفیت است که الحمدالله دبیرخانه و هیئت انتخاب آثار، با دقت و وسواس بسیار زیادی این ۱۰ اثر را برای حضور در جشنواره سی و پنجم انتخاب کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: یکی از شاخص ترین ویژه گی هایی که این جشنواره داراست، ترکیب حضور کارگردان جوان و کار اولی به همراه کارگردانان با تجربه و نام آشنا است که این می‌تواند در رشد و تعالی تئاتر استان و همچنین بعد کیفی جشنواره بیفزاید.

آهنگر همچنین، برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار یکی دیگر از ویژه گی های جشنواره امسال است که در راستای نگاه ویژه ما بر بعد کیفی این رویداد برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره تئاتر مازندران در پایان از عموم هنرمندان و شهروندان مازنی برای حضور و تماشای آثار جشنواره دعوت کرد تا گرما بخش بیشتر این جشنواره و باعث افزایش انگیزه جوانان و فعالان تئاتر مازندران باشند.

این جشنواره تا ۲۳ آبان ماه ادامه دارد و در روز اول سه نمایش اجرا می‌شود.