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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷

به منظور تسریع در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان؛

رییس سازمان مدیریت بحران از مناطق سیل زده گلستان بازدید کرد

رییس سازمان مدیریت بحران از مناطق سیل زده گلستان بازدید کرد

گرگان- رییس سازمان مدیریت بحران به منظور تسریع در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان گلستان از مناطق سیل زده بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی در بعد از ظهر شنبه به همراه استاندار گلستان و دیگر مدیران استانی از روستای سیل زده عباس آباد شهرستان گنبد کاووس و دیگر مناطق سیل زده بازدید کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران برای بررسی آخرین وضعیت خسارات سیلاب اخیر به گلستان سفر کرد با تعدادی از سیل زدگان گفت و گو کرد.

در پی بارش‌های شدید شامگاه سه شنبه ۱۶ آبان سیلاب در شهرستان‌های شرق استان جاری شد که این سیلاب‌ها باعث شد تا دو نفر از هم استانی‌های گلستان فوت شوند و خسارت‌های مالی به تعدادی از واحدهای مسکونی ۳۰ روستا و تأسیسات رو بنایی ۱۸ روستا وارد شد.

کد مطلب 5936070

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