رییس سازمان مدیریت بحران از مناطق سیل زده گلستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی در بعد از ظهر شنبه به همراه استاندار گلستان و دیگر مدیران استانی از روستای سیل زده عباس آباد شهرستان گنبد کاووس و دیگر مناطق سیل زده بازدید کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران برای بررسی آخرین وضعیت خسارات سیلاب اخیر به گلستان سفر کرد با تعدادی از سیل زدگان گفت و گو کرد.

در پی بارش‌های شدید شامگاه سه شنبه ۱۶ آبان سیلاب در شهرستان‌های شرق استان جاری شد که این سیلاب‌ها باعث شد تا دو نفر از هم استانی‌های گلستان فوت شوند و خسارت‌های مالی به تعدادی از واحدهای مسکونی ۳۰ روستا و تأسیسات رو بنایی ۱۸ روستا وارد شد.