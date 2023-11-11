وضع سواد زندانیان ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سلیمانی مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها در نشستی در محل این دستگاه با معاونین و مدیرانکل سازمان نهضت سوادآموزی در راستای ارتقا سوادآموزی زندانیان و پیشبرد اهداف مشترک به گفتوگو نشستند.
این نشست به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور مدیران و کارشناسان اداراتکل زندانهای سراسر کشور برگزار و حاضرین درباره نحوه پیشبرد حداکثری برنامههای سوادآموزی در زندانها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این ارتباط حمیدرضا سلیمانی مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها بیان کرد: برنامه سوادآموزی زندانیان از ابتدای تأسیس سازمان زندانها به عنوان یکی از برنامههای جدی در دستور کار بوده و همچنان به هم شکل جدی دنبال میشود.
وی افزود: هرچه میزان بیسوادی کمتر باشد، میزان وقوع جرم نیز کاهش مییابد. ما نیز در سطح زندانها ریشهکن کردن بیسوادی را یک اولویت جدی میدانیم و امیدواریم با همکاری ویژه سازمان نهضت سوادآموزی احقاق این هدف را تسریع ببخشیم.
سلیمانی تأکید داشت: آموزش و سوادآموزی هم کاهش نرخ جرم در جامعه و هم کاهش بازگشت به زندان را در پی خواهد داشت و در حوزه سازمانی نیز میتواند اعمال دیگر شاخصهها را تسهیل ببخشد.
در این نشست مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و معاونین و مدیرانکل سازمان نهضت سوادآموزی ضمن تبادل نظر، پاسخگوی سوالات کارشناسان امور آموزشی زندانهای کشور در راستای بهبود و ارائه راهکارهای علمی برای سوادآموزی زندانیان بودند.
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