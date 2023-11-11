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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

معاون اقتصادی استاندار کرمان:

بازار تاریخی قلعه محمود کرمان با صنایع دستی رونق می‌گیرد

بازار تاریخی قلعه محمود کرمان با صنایع دستی رونق می‌گیرد

کرمان- معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: احیای بازار سنتی قلعه محمود با نگاه ایجاد بازار صنایع دستی، کار متفاوت و جدیدی خواهد بود که در این خصوص مذاکرات خوبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زاده ظهر شنبه در جلسه تخصصی ساماندهی بازار قلعه محمود با حضور شهردار منطقه ۵ کرمان و نماینده اداره اوقاف افزود: نوسازی و رونق بازار تاریخی قلعه محمود را با دید صنایع دستی و اقتصاد خرد مدنظر داریم.

وی بیان کرد: احیای بازار سنتی قلعه محمود با نگاه ایجاد بازار صنایع دستی یک نگاه متفاوت و جدید خواهد بود که در این خصوص مذاکرات خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بازار قلعه محمود، بازار سنتی کرمان بوده و از طرفی تولیدات صنایع دستی استان نیز زیاد است، لذا مغازه‌های وقفی این مجموعه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و شهرداری نیز باید معابر اطراف بازار را جهت زیباسازی آماده کند.

بازار قلعه محمود مربوط به دوره قاجار است و در خیابان امام کرمان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

کد مطلب 5936090

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