به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسن زاده ظهر شنبه در جلسه تخصصی ساماندهی بازار قلعه محمود با حضور شهردار منطقه ۵ کرمان و نماینده اداره اوقاف افزود: نوسازی و رونق بازار تاریخی قلعه محمود را با دید صنایع دستی و اقتصاد خرد مدنظر داریم.

وی بیان کرد: احیای بازار سنتی قلعه محمود با نگاه ایجاد بازار صنایع دستی یک نگاه متفاوت و جدید خواهد بود که در این خصوص مذاکرات خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بازار قلعه محمود، بازار سنتی کرمان بوده و از طرفی تولیدات صنایع دستی استان نیز زیاد است، لذا مغازه‌های وقفی این مجموعه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و شهرداری نیز باید معابر اطراف بازار را جهت زیباسازی آماده کند.

بازار قلعه محمود مربوط به دوره قاجار است و در خیابان امام کرمان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.