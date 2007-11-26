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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

سرپرست مس کرمان:

دیدار با پیکان نتیجه ای جز پیروزی صنعت مس نخواهد داشت

کرمان - خبرگزاری مهر: رضا یوسف آبادی گفت: بازیکنان برای رویارویی با پیکان به طور کامل آماده اند و مطمئن باشید پیروز این دیدار تیمی جز صنعت مس نخواهد بود.

یوسف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان تیم ما باخت به ابومسلم را فراموش کرده اند و از هر نظر آماده رویارویی با پیکان هستند.

 وی در مورد وضعیت استادیوم امام علی(ع) شهر کرمان گفت: با بازدیدی که از این استادیوم داشتیم به نظر می رسد این استادیوم به لحاظ دارا بودن وضعیت نور مطلوب، UIP و رختکن بسیار مناسب، پیست دو ومیدانی، اسکوربورد عالی و زمین چمن بسیار هموار، یکی از ایده ال ترین استادیوم های کشور محسوب می شود.

یوسف آبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم با بهره برداری از این استادیوم پاسخگوی حمایت پرشور هوادارانمان باشیم.

وی بیان داشت: بازیکنان تیم ما فردا نخستین تمرین خود را روی چمن این استادیوم انجام می دهند تا به آشنایی بیشتری از آن دست یابند.

رضا یوسف آبادی عنوان کرد: به جز سید مهدی رحمتی، بازیکن مصدوم و محروم دیگری برای دیدار با پیکان، نداریم.

 

کد مطلب 593610

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