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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

ورزشگاه 15 هزار نفری امام علی (ع) کرمان افتتاح می شود

ورزشگاه 15 هزار نفری امام علی (ع) کرمان افتتاح می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: ورزشگاه 15 هزار نفری امام علی (ع) شهر کرمان در بازی این هفته صنعت مس با پیکان در چارچوب لیگ برتر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، افتتاح ورزشگاه امام علی(ع) کرمان که به دلیل عدم حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در دیدار با پگاه گیلان به تاخیر افتاده بود، با حضور علی آبادی جمعه این هفته شاهد اولین مسابقه رسمی در چارچوب لیگ برتر خواهد بود.

تیم فوتبال صنعت مس نیز فردا عصر، نخستین جلسه تمرین خود را روی زمین چمن استادیوم امام علی (ع) شهر کرمان برگزار می کند.

دیدار صنعت مس کرمان با پیکان که قرار بود روز جمعه راس ساعت 14 و 15 دقیقه برگزار شود، به دلیل برنامه افتتاحیه در ساعت 16 و 15 دقیقه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 593612

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