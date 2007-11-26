دو طرح از استان تهران در جشنواره خوارزمی پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا مشهدی عباسی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از دانش آموزان برگزیده جشنواره خوارزمی شهرستانهای استان تهران با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته در سطح شهرستانهای استان تهران 688 دانش آموز در جشنواره خوارزمی شرکت کرده اند اظهار داشت: از تعداد طرحهای شرکت کننده در نهمین جشنواره جوان خوارزمی، 582 طرح در مرحله اول پذیرفته شد و از این میان 26 طرح به مرحله کشوری راه یافت.

وی افزود: با این موفقیت، شهرستانهای استان تهران در بین 31 سازمان آموزش و پرورش در کشور از رتبه بیست و نهم در سال قبل به رتبه پانزدهم در کشور ارتقا می یابد.

مشهدی عباس عنوان کرد: اطلاع رسانی بیشتر و بهتر توسط مدیران مدارس و فراهم کردن زمینه بیشتر برای حضور دانش آموزان در چنین جشنواره هایی توسط مدیران مدارس و اولیا دانش آموزان در شرکت هرچه بیشتر این افراد در این برنامه ها موثر است و سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آمادگی دارد هرگونه همکاری را در زمینه ایجاد و تولید علم با دانش آموزان و مدارس داشته باشد.

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اظهار امیدواری کرد: امسال میزان حضور مدارس شهرستانهای استان تهران در این جشنواره ها از دهک سوم بین استانها به دهک اول ارتقا یابد.

در این مراسم از 26 تن از دانش آموزانی که به مرحله کشوری نهمین جشنواره جوان خوارزمی راه یافته بودند، تقدیر شد.