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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

هشدار حماس به سو استفاده از مسئله فلسطین برای عادی سازی روابط با اسرائیل

هشدار حماس به سو استفاده از مسئله فلسطین برای عادی سازی روابط با اسرائیل

جنبش حماس به خطرات عادی سازی روابط عربی با رژیم صهیونیستی و سو استفاده از قضیه فلسطین به عنوان پلی برای این عادی سازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس امروز اعلام کرد: تصمیمات کنفرانس آناپولیس برای ملت فلسطین الزام آور نیست، زیرا هیچکس چه عربی و چه فلسطینی این اختیار را پیدا نکرده است که حقوق فلسطینی ها را نادیده بگیرد.

برهوم تصریح کرد: کنفرانس آناپولیس کنفرانسی آمریکایی-اسرائیلی است و هیچ (دستاوردی) برای ملت فلسطین نخواهد داشت.

وی در مورد نشست گروههای فلسطینی که قرار است امروز در غزه برگزار شود، گفت: این نشست با هدف تاکید بر حقوق و آرمانهای ملت فلسطین که در کنفرانس آناپولیس نادیده گرفته خواهد شد، برگزار می شود.

سخنگوی حماس در ادامه بر حق مقاومت گروههای مبارز فلسطینی در رویارویی با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از این مقاومت تاکید کرد.

وی در پایان از کشورهای عربی خواست که برای رفع محاصره ملت فلسطین، مواضع قاطع و شجاعانه اتخاذ کنند.

کنفرانس آناپولیس فردا آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 593614

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