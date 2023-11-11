اولویت اجرای تقاطع غیر همسطح  بیرجند تا ۱۰ روز آینده مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده ظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان که به موضوع به روز رسانی مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر بیرجند اختصاص داشت، خاطر نشان کرد: در شورای راهبری تصادفات استان اجرای تقاطع غیر همسطح در سه مکان ورودی مهر شهر، تقاطع بلوارهای پاسداران و شهید صیاد شیرازی و نیز چهار راه غفاری بیرجند پیشنهاد شد و اولویت بندی در این خصوص به شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند محول گشت.

وی با بیان اینکه با وجود گذشت یک سال و چهار ماه از آن زمان، هنوز اولویت در انجام این کار توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند مشخص نشده، افزود: هدف اصلی از اجرای تقاطع‌های غیر همسطح در شهر بیرجند، رفع مشکلات ترافیکی است که در این زمینه باید به ملاحظاتی چون انجام مطالعات، تملک اراضی مورد نظر و اعتبار مورد نیاز توجه شود.

به گفته وی؛ فرماندار بیرجند باید ظرف ۱۰ روز آینده اولویت مورد نظر در خصوص اجرای تقاطع غیر همسطح در شهر بیرجند را مشخص کند.

معاون استاندار گفت: با موافقت استاندار برای آغاز عملیات اجرایی یک یا دو تقاطع غیر همسطح، از دهه فجر امسال و

از محل اعتبارات تملک دارایی استان و با همکاری شهرداری بیرجند آمادگی داریم.

عباس زاده خاطر نشان کرد: بعد از مشخص شدن اولویت در این زمینه، شهرداری بیرجند باید طی چهار ماه باقی مانده تا دهه فجر، کار مطالعات آن را برای شروع عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح انجام دهد.

وی تأکید کرد: استانداری آمادگی دارد تا در سال جاری ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای هر یک از تقاطع‌های غیر همسطح بیرجند اختصاص دهد.

به گفته وی؛ با اختصاص همین مبلغ توسط شهرداری بیرجند، عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح، دهه فجر امسال شروع می‌شود.