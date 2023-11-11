جذب ۱.۱ میلیون عضو جدید جوانان در هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم حسینی المدنی شامگاه شنبه در جشن هفتادوششمین سالروز تأسیس سازمان جوانان این استان در ساری با بیان اینکه در یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار عضو جدید در سازمان جوانان هلال احمر جذب شدند گفت: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر عضو فعال از بسیاری از کشورهای جهان بیشتر جمعیت دارد و این مایه مباهات است که جوانان میهن اسلامی در فعالیت‌های بشردوستانه پیشتاز هستند.

وی با تمجید و تقدیر از عملکرد جوانان جمعیت هلال احمر مازندران گفت: کارنامه جوانان هلال احمر مازندران در خدمت رسانی به مردم بسیار درخشان است و خدمات ارائه شده در ایام نوروز آنقدر جذاب و خاطره انگیز بود که هرگز فراموش نخواهد شد.

حجت الاسلام حسینی المدنی با اشاره به حمایت‌های رئیس، دبیرکل و نماینده ولی فقیه جمعیت هلال احمر از برنامه‌های جوانان تصریح کرد: افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه سازمان جوانان در سال جاری نمونه‌ای بارز از این حمایت‌ها است که وظیفه و مأموریت ما را در مسیر توسعه و ترویج گفتمان صلح و نوع دوستی بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند.

رئیس سازمان جوانان گفت: فرهنگ جوانان ما در کمک بی منت به همنوعان نیازمند تعریف می‌شود و این نگاه مبارک برگرفته از تعالیم دینی و اخلاقی ما می‌باشد که ریشه در دین مبین اسلام دارد.

وی با اشاره به جنایت رژیم سفاک صهیونیستی در غزه گفت: هم اینک ما با درخواست‌های مکرر تیم‌های سحر جهت اعزام به غزه و ارائه خدمات حمایت روانی به کودکان متأثر از این جنایت مواجه هستیم که این روحیه جوانان ما بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز است.

گفتنی است در پایان این مراسم از جوانان برتر جمعیت هلال احمر استان مازندران در حوزه‌های مختلف تقدیر شد.