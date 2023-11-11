جذب تسهیلات مقاوم سازی برای بیش از ۴ هزار واحد در خراسان جنوبی

قاسم تنها در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث مقاوم سازی افراد به دو گونه میتوانند اقدام میکنند، یا فرد دارای زمینی بوده و میخواهد تازه خانه را بسازد که در این صورت پیشنهاد میشود تا بر اساس مقررات ملی ساختمان آن را ساخته و زیر نظر مهندس ناظر کار و با نقشههای تأیید شده باشد ولی اولویت بنیاد مسکن مقاوم سازی خانههای خشت و گلی نا مقاوم بوده که انتظار بوده این منازل تخریب و مجدد مقاوم سازی شود.
وی ادامه داد: در این صورت افراد متقاضی میتوانند با مراجعه به شعب بنیاد مسکن در شهرستانها مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: این افراد اگر تاکنون از بنیاد مسکن تسهیلات مسکن روستایی نگرفته باشند میتوانند بعد از گرفتن پروانه ساخت و معرفی به بانکهای عامل نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام کنند.
تنها با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ بانک عامل در سطح استان برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی بنیاد مسکن فعالیت دارند، یادآور شد: سال گذشته تعداد سهمیه استان برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی ۳ هزار و ۶۰۰ واحد بوده که ۴ هزار و ۳۴۸ واحد موفق به جذب این تسهیلات شده وجای بیشتر جذب کردن هم وجود داشته است.
وی گفت: مبلغ وام هر ساله تغییر میکند به طوری که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بوده ولی اخیراً با مصوبه هیأت دولت به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که بازپرداخت آن ۲۰ ساله و کارمزد حداقلی ۵ درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: انتظار نداریم متقاضیان، متراژ بالایی را برای ساخت در نظر بگیرند بلکه در این خصوص نقشههای تیپ تأیید شدهای وجود دارد و طراحی شده که از ۴۲ مترمربع تا ۸۵ مترمربع را شامل میشوند و پیشنهاد میگردد افراد روی متراژهای حداقلی برنامه ریزی کرده تا با این میزان تسهیلات بتوانند تقریباً آن را به انتها برسانند.
نظر شما