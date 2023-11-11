چهار کمیته ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کرمان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسنزاده عصر شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان عنوان کرد: چهار کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فعالیت داشته و موانع مرتبط با پروژهها قبل از ورود به کارگروه در این کمیتهها مورد بررسی قرار میگیرد که ۵۰ درصد موانع هم در این کمیتهها رفع شده است.
وی ادامه داد: از سال گذشته تیم اقتصادی استان کرمان با حضور مدیران بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی و افراد مؤثر تشکیل شده و رتبه کسب و کار استان از ۳۱ به ۱۲ رسیده است و امیدواریم بتوانیم این رتبه را کاهش دهیم و به کمتر از ۱۰ برسد.
حسنزاده با اشاره به فعالیت کمیته مهارت ذیل گروه کاری اشتغال به منظور بررسی مهارتهای مورد نیاز استان گفت: در کمیته رصد مصوبات رفع موانع، دستگاهها قبل از کمیتههای تخصصی پای کار تولیدکنندگان آمدهاند و کار را جلو بردهاند تا پروندهها به کارگروه رفع موانع تولید نرسد.
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