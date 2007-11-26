ایران یک نیروگاه 150 مگاواتی تولید برق در سریلانکا می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، پرویز رضایی ضمن ارائه آمار مبادلات دو جانبه گفت: اجرایی شدن احداث این نیروگاه برق آبی روز گذشته با حضور سفیر کشور سریلانکا در تهران و نمایندگان بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری خارجی و وزارت امور خارجه بررسی شد.

وی افزود: گسترش روابط دو جانبه ایران وسریلانکا منوط به افزایش روابط تجاری بین دو کشور خصوصا در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به زودی و در سفرقریب الوقوع "راجا پاکسا" رئیس جمهور سریلانکا به جمهوری اسلامی ایران، تفاهمنامه همکاری جهت دستیابی به توافقات اصولی به امضا خواهد رسید.

وی حجم مبادلات بازرگانی ایران و سریلانکا را در سال 85 با احتساب نفت بالغ بر 730 میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: عمده واردات جمهوری اسلامی ایران از سریلانکا چای است و در مقابل ایران بیش از 70 درصد نفت خام مورد نیاز این کشور را تامین می کند.

به گفته رضایی، موافقت نامه تجارت ترجیحی دو کشور به امضا مقامات ذیربط رسیده و هم اکنون مراحل تقنینی خود را سپری می کند.