اجرای ۳ نمایش در اولین روز جشنواره تئاتر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره تئاتر مازندران با حضور شش گروه صحنه‌ای و چهار گروه خیابانی از صبح شنبه در ساری آغاز شد و در اولین روز سه نمایش اجرا شد.

نمایش آرش کمان نداشت به کارگردانی حسن قاسمیان از بابل، خواب نامه به کارگردانی حسن میرزایی از بابل در بخش صحنه‌ای و شهروند قرآن به کارگردانی محمد جواد رحمانی در بخش خیابانی برای مخاطبان و اهالی تئاتر اجرا شد.

در مرحله نخست این جشنواره، ۳۰ نمایشنامه متشکل از ۱۲ نمایشنامه و طرح و ایده خیابانی و ۱۸ نمایشنامه صحنه‌ای به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی و بازبینی آثار توسط هیئت انتخاب آثار، ۶ نمایش در بخش صحنه‌ای و ۴ نمایش در بخش تئاتر خیابانی، منتخب حضور در مرحله اصلی و نهایی این جشنواره شدند.

این جشنواره شامگاه دوشنبه با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان می‌دهد.