  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

اجرای ۳ نمایش در اولین روز جشنواره تئاتر مازندران

اجرای ۳ نمایش در اولین روز جشنواره تئاتر مازندران

ساری- سه نمایش در اولین روز سی و پنجمین جشنواره تئاتر در استان مازندران به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره تئاتر مازندران با حضور شش گروه صحنه‌ای و چهار گروه خیابانی از صبح شنبه در ساری آغاز شد و در اولین روز سه نمایش اجرا شد.

نمایش آرش کمان نداشت به کارگردانی حسن قاسمیان از بابل، خواب نامه به کارگردانی حسن میرزایی از بابل در بخش صحنه‌ای و شهروند قرآن به کارگردانی محمد جواد رحمانی در بخش خیابانی برای مخاطبان و اهالی تئاتر اجرا شد.

در مرحله نخست این جشنواره، ۳۰ نمایشنامه متشکل از ۱۲ نمایشنامه و طرح و ایده خیابانی و ۱۸ نمایشنامه صحنه‌ای به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که پس از بازخوانی و بازبینی آثار توسط هیئت انتخاب آثار، ۶ نمایش در بخش صحنه‌ای و ۴ نمایش در بخش تئاتر خیابانی، منتخب حضور در مرحله اصلی و نهایی این جشنواره شدند.

این جشنواره شامگاه دوشنبه با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 5936244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها