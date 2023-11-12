به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، با بیان اینکه عرصه ساختمان‌های احداثی مسکونی در اراضی تصرفی دولتی در زنجان در طرح حمایتی ابلاغ شده به قیمت تمام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار می‌شود، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در راستای دستورالعمل اجرایی بند (م) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به واگذاری عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی دولتی به مالکین اعیانی به قیمت تمام شده اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح استان شامل عرصه ساختمان‌های احداثی مسکونی در اراضی تصرفی تحت مالکیت دولت واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌هایی است که قبل از تاریخ ۱۳۹۴.۱.۱ احداث بنا شده است، ابراز کرد: این مهم فرصت مناسبی است تا مالکین اعیان احداثی در اراضی تصرفی دولتی (بی‌سیم، اسلام اباد و غیره) نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند.

رییس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: همچنین اراضی تصرفی شامل اراضی دولتی در داخل محدوده حریم شهرها و شهرک‌ها که در مالکیت دولت بوده و توسط اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴.۱.۱ تصرف و احداث شده و در حال بهره برداری باشد مشمول این آئین نامه هستند.

محمدی با بیان اینکه براساس دستور العمل ابلاغی، متقاضیان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)،و همچنین متقاضیان مشمول سه دهک پایین درآمدی با درخواست متقاضی، امکان تقسیط مبالغ ارزش عرصه در بازه حداکثر ۵ ساله بدون لحاظ سود ناشی از تقسیط بلامانع است.



وی، با تاکید بر اینکه عرصه اعیانی‌های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی روز واگذار می‌شود، گفت: در خصوص اعیانی‌های صنعتی که عرصه ان در مناطق مسکونی واقع شده است مشروط به رعایت مقررات زیست محیطی، واگذاری به نرخ قیمت کارشناسی روز و اخذ اجرت المثل ایام تصرف بلامانع است.

رییس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: افرادی می‌توانند از این امتیاز (طرح تعیین تکلیف و واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی دولتی) استفاده کنند که خود و همسر انها از دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی زمین و یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند و فرم ج انها سبز باشد.

محمدی ادامه داد: این آئین نامه مشمول بناهای ساختمانی با مصالح با دوام است و آن دسته از اراضی که صرفاً در آن به صورت ساختمان‌های پیش ساخته، دیوار کشی و غرس اشجار، کشت و زراعت می باشنداز شمول این آئین نامه خارج هستند.

وی بیان داشت: همچنین عرصه تصرفی در اراضی مسکونی باید حداکثر معادل حد نصاب تفکیک طرح‌های مصوب شهری بوده و با بنای احداثی تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر اشغال بیشتر نباشد.

رییس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه امید می‌رود استقبال از این قانون در استان با توجه به حمایتهای صورت گرفته از طرف دولت برای اقشار مشمول در خور توجه باشد، افزود: عرصه ساختمان‌های احداثی مسکونی در اراضی تصرفی در سطح استان زنجان و در شهر زنجان از جمله مناطق نجف آباد و اسلام آباد تعیین تکلیف و واگذار می‌شوند.