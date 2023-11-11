به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از بازی تیمش با تیم پرسپولیس تهران اظهار داشت: این مسابقه برای همه جذاب است و باید گفت یک بازی پر از هیجان بوده و از بازی‌های قوی لیگ به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه از بازیکنان انتظار بازی خوب و عادلانه داریم، ادامه داد: امیدوارم هواداران با صلح به ورزشگاه بیایند و خارج شوند.

سرمربی تیم سپاهان با اشاره به وضعیت خط دفاعی این تیم تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که هیچ گلی دریافت نکنیم و باید فرمول این کار را پیدا کنیم و بازی دفاعی خودمان را بهتر کنیم.

وی افزود: در مورد رقابت بین بهترین خط حمله و دفاع، فکر می‌کنم بازی لذت‌بخشی خواهد شد که هواداران می‌توانند از این بازی لذت ببرند، امیدوار بودم بعد از بازی این سوال را بپرسید.

مورایس تصریح کرد: قول نمی‌دهم اما بهترین خودمان را انجام می‌دهیم و امیدوارم هواداران با صلح و آرامش بیایند، تیم خود را تشویق کنند و از ورزشگاه بروند.

وی افزود: نمی‌خواستم از این لحظه استفاده کنم اما بازیکنان خوبی در آکادمی داریم، بعضی وقت‌ها شاید انتظار بیشتری از بازیکن آکادمی داشته باشیم، همه لیگ‌های دنیا تیم‌های آکادمی دارند و در یک باشگاه ورزشی، باید از تمام بازیکنان حمایت شود، چه از طرف آکادمی، مدیر آکادمی و سایرین باید به تمام بازیکنان آکادمی احترام گذاشت.

مورایس خاطرنشان کرد: این‌گونه رفتار می‌کنم و امیدوارم آن‌ها نیز این‌گونه رفتار کنند، برای این‌که واضح بگویم در مورد انتقاد یکی از مدیران آکادمی در مورد، نیلسون، هادی محمدی و سیاوش یزدانی صحبت کردم که نباید این اتفاق می‌افتاد.