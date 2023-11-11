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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

استاندار کرمانشاه:

تامین آب شرب و ساخت مدرسه در جوانرود پیگیری می‌شود

تامین آب شرب و ساخت مدرسه در جوانرود پیگیری می‌شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در جلسه شورای اداری شهرستان جوانرود با اشاره به بررسی مشکلات این شهرستان، گفت: تامین آب شرب و ساخت مدرسه در جوانرود پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی شامگاه شنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود با بیان خواسته‌های مردم این شهرستان در جلسه شورای اداری که با حضور اعضای این شورا و مدیران کل استانی در سالن جلسات فرمانداری جوانرود تشکیل شد، اظهار کرد: با توجه به آنچه که از سوی مردم شهرستان جوانرود مبنی بر دغدغه و مطالبات عمومی مطرحی شد تصمیم، عزم و اراده استان بر رفع موانع و ایجاد زمینه برای توسعه این شهرستان خواهد بود.

وی افزود: ۲ مسئله آب شرب شهرستان جوانرود و تصفیه خانه که در طول سفر مکرراً به عنوان یک دغدغه و مطالبه مطرح شده با همت مسئولان با اجرای برنامه‌ها تا دهه کرامت برای ساماندهی و بهره‌برداری دنبال می‌شود تا مردم این شهرستان از نعمت آب شرب بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه در خصوص مصوبات سفر شهرستان جوانرود، تصریح کرد: در مجموع مصوبات لحاظ شده و برنامه ریزی برای اجرای به موقع آنها نکات ویژه‌ای در خصوص ساماندهی وضعیت مدارس در این شهرستان مطرح شد که با تخصیص اعتبار پنج میلیارد تومانی به عنوان آورده این سفر در حوزه آموزش و پرورش مختص یکی از مدارس به نام مدرسه «کوثر» امید است طرح‌های این حوزه به موقع بهره برداری شود و در مهرماه سال آینده مدارس وعده شده بهره برداری شود.

کد مطلب 5936283

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