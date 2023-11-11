دستگیری ۲۰ سرشاخه یک شرکت هرمی در رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل نبوی رستاقی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، مبنی بر فعالیت افرادی در قالب یک شرکت هرمی در شهرستان رامسر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل فعالیت شرکت هرمی شدند و پس از بررسی موضوع و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه، ۲۰ نفر از اعضای باند کلاهبرداری شرکت هرمی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر گفت: کارآگاهان در بازرسی از منزل آنها مقادیری جزوات آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی و یک لپ تاپ را کشف و متهمان دستگیر شده به صراحت به فعالیت و عضویت در شرکت هرمی اعتراف کردند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی جوانان در ابتدا با جلب اعتماد آنها از راه‌های مختلف، به بهانه کار در شرکت‌های پر درآمد، دعوت کرده و با فریب آنها را مجبور به ادامه همکاری در شرکت هرمی و عضو گیری می‌کردند.

سرهنگ نبوی رستاقی در پایان خطاب به شهروندان گفت: در صورت مواجهه با موارد مشکوک که با سرمایه کم پیشنهاد درآمدهای هنگفت می‌دهند، موضوع را از طریق مراجع قضائی و انتظامی پیگیری کرده تا در دام این افراد شیاد گرفتار نشوید.