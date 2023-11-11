  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۲

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

هزینه خسارات سیل درگلستان را تامین می‌کنیم

هزینه خسارات سیل درگلستان را تامین می‌کنیم

گرگان- رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هزینه خسارات سیل در استان را تامین می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌های گالیکش، گنبدکاووس و کلاله اظهار کرد: از زحمات مجموعه استان در این بحران خصوصاً استاندار گلستان تقدیر می‌کنم و خدمت رسانی به مردم را برکت و موهبت الهی می‌دانیم.

وی افزود: وحدت و همگرایی موجود در استان خصوصاً در مدیریت سیلاب اخیر مثال زدنی بود و ما تلاش می‌کنیم هزینه خسارات سیل استان را تأمین کنیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در تابستان امسال ۱۹ سیل داشتیم و تقریباً هر روزی نیست که در کشور بحران‌های طبیعی نباشد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در آینده سرزمینی برای فرزندانمان به ارث بگذاریم باید رفتار بهتری با طبیعت داشته باشیم.

نامی اظهار کرد: از ۶۴ سانحه طبیعی ۴۴ مورد در ایران دیده شده که اصلی ترین آن سیل است که گلستان با آن درگیر است.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت غلات و تولیدات کشاورزی گلستان، هر وجب خاک این استان برایمان اهمیت دارد

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: توجه به موضوعات آبخیزداری و آبخوان داری بسیار پراهمیت و البته لایروبی رودخانه‌ها که در گلستان با جدیت در حال انجام است، اهمیت دارد.

وی افزود: تلاش داریم سازمان مدیریت بحران را به سامانه‌ای هوشمند تبدیل کنیم.

گفتنی است برآورد اولیه از خسارات سیلاب استان طی هفته گذشته ۶۸۴ میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 5936305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها