به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستانهای گالیکش، گنبدکاووس و کلاله اظهار کرد: از زحمات مجموعه استان در این بحران خصوصاً استاندار گلستان تقدیر میکنم و خدمت رسانی به مردم را برکت و موهبت الهی میدانیم.
وی افزود: وحدت و همگرایی موجود در استان خصوصاً در مدیریت سیلاب اخیر مثال زدنی بود و ما تلاش میکنیم هزینه خسارات سیل استان را تأمین کنیم.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در تابستان امسال ۱۹ سیل داشتیم و تقریباً هر روزی نیست که در کشور بحرانهای طبیعی نباشد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم در آینده سرزمینی برای فرزندانمان به ارث بگذاریم باید رفتار بهتری با طبیعت داشته باشیم.
نامی اظهار کرد: از ۶۴ سانحه طبیعی ۴۴ مورد در ایران دیده شده که اصلی ترین آن سیل است که گلستان با آن درگیر است.
وی یادآور شد: با توجه به اهمیت غلات و تولیدات کشاورزی گلستان، هر وجب خاک این استان برایمان اهمیت دارد
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: توجه به موضوعات آبخیزداری و آبخوان داری بسیار پراهمیت و البته لایروبی رودخانهها که در گلستان با جدیت در حال انجام است، اهمیت دارد.
وی افزود: تلاش داریم سازمان مدیریت بحران را به سامانهای هوشمند تبدیل کنیم.
گفتنی است برآورد اولیه از خسارات سیلاب استان طی هفته گذشته ۶۸۴ میلیارد تومان بوده است.
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