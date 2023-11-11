به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی شامگاه پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌های گالیکش، گنبدکاووس و کلاله اظهار کرد: از زحمات مجموعه استان در این بحران خصوصاً استاندار گلستان تقدیر می‌کنم و خدمت رسانی به مردم را برکت و موهبت الهی می‌دانیم.

وی افزود: وحدت و همگرایی موجود در استان خصوصاً در مدیریت سیلاب اخیر مثال زدنی بود و ما تلاش می‌کنیم هزینه خسارات سیل استان را تأمین کنیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در تابستان امسال ۱۹ سیل داشتیم و تقریباً هر روزی نیست که در کشور بحران‌های طبیعی نباشد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در آینده سرزمینی برای فرزندانمان به ارث بگذاریم باید رفتار بهتری با طبیعت داشته باشیم.

نامی اظهار کرد: از ۶۴ سانحه طبیعی ۴۴ مورد در ایران دیده شده که اصلی ترین آن سیل است که گلستان با آن درگیر است.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت غلات و تولیدات کشاورزی گلستان، هر وجب خاک این استان برایمان اهمیت دارد

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: توجه به موضوعات آبخیزداری و آبخوان داری بسیار پراهمیت و البته لایروبی رودخانه‌ها که در گلستان با جدیت در حال انجام است، اهمیت دارد.

وی افزود: تلاش داریم سازمان مدیریت بحران را به سامانه‌ای هوشمند تبدیل کنیم.

گفتنی است برآورد اولیه از خسارات سیلاب استان طی هفته گذشته ۶۸۴ میلیارد تومان بوده است.