به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری شامگاه شنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به میزبانی آموزش و پرورش از همکاری دوجانبه بین این دو ارگان خبر داد و بیان کرد: زنگ ایمنی در مدارس استان نواخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای آموزش ایمنی برای دانش آموزان در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: دانش آموزی بهترین مقطع برای آموزش مهارت‌های ایمنی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین ادامه داد: از جمعیت هلال احمر می‌خواهیم تا تمامی مدارس استان را تحت پوشش طرح دادرس و دوره‌های آموزشی قرار دهد.

وزیری خواستار اشاعه آموزش‌های ایمنی در مدارس استان سمنان شد و گفت: پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی هلال احمر در عصرهای فعال مدارس برگزار شود تا دانش آموزان با اصول و مهارت‌های ایمنی آشنا شوند.

وی همچنین افزود: مدیران مدارس استان موظف به همکاری با هلال احمر هستند زیرا قرار است یک نوع علم مدرن نجات‌دهی که درواقع یک مهارت است به دانش‌آموزان ما آموزش داده شود.