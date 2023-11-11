به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری شامگاه شنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به میزبانی آموزش و پرورش از همکاری دوجانبه بین این دو ارگان خبر داد و بیان کرد: زنگ ایمنی در مدارس استان نواخته میشود.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای آموزش ایمنی برای دانش آموزان در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: دانش آموزی بهترین مقطع برای آموزش مهارتهای ایمنی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین ادامه داد: از جمعیت هلال احمر میخواهیم تا تمامی مدارس استان را تحت پوشش طرح دادرس و دورههای آموزشی قرار دهد.
وزیری خواستار اشاعه آموزشهای ایمنی در مدارس استان سمنان شد و گفت: پیشنهاد میشود دورههای آموزشی هلال احمر در عصرهای فعال مدارس برگزار شود تا دانش آموزان با اصول و مهارتهای ایمنی آشنا شوند.
وی همچنین افزود: مدیران مدارس استان موظف به همکاری با هلال احمر هستند زیرا قرار است یک نوع علم مدرن نجاتدهی که درواقع یک مهارت است به دانشآموزان ما آموزش داده شود.
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