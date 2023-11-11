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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان :

زنگ ایمنی در مدارس استان سمنان نواخته می‌شود

زنگ ایمنی در مدارس استان سمنان نواخته می‌شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به برنامه همکاری این اداره کل با هلال احمر در راستای آموزش ایمنی دانش آموزان، گفت: زنگ ایمنی در مدارس استان نواخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری شامگاه شنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به میزبانی آموزش و پرورش از همکاری دوجانبه بین این دو ارگان خبر داد و بیان کرد: زنگ ایمنی در مدارس استان نواخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای آموزش ایمنی برای دانش آموزان در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: دانش آموزی بهترین مقطع برای آموزش مهارت‌های ایمنی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین ادامه داد: از جمعیت هلال احمر می‌خواهیم تا تمامی مدارس استان را تحت پوشش طرح دادرس و دوره‌های آموزشی قرار دهد.

وزیری خواستار اشاعه آموزش‌های ایمنی در مدارس استان سمنان شد و گفت: پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی هلال احمر در عصرهای فعال مدارس برگزار شود تا دانش آموزان با اصول و مهارت‌های ایمنی آشنا شوند.

وی همچنین افزود: مدیران مدارس استان موظف به همکاری با هلال احمر هستند زیرا قرار است یک نوع علم مدرن نجات‌دهی که درواقع یک مهارت است به دانش‌آموزان ما آموزش داده شود.

کد مطلب 5936306

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