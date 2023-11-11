به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ ستاد کیومرث شرفی در بازدید از آمادگی رزمی و توان عملیاتی کارکنان تیپ ۱۸۴ شهید فتح الهی خرم‌آباد، اظهار داشت: سازماندهی یگان هنر فرمانده است.

وی گفت: فرمانده عنصر اصلی رزم در یگان است.

فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در زمان جنگ تحمیلی، باوفاترین و شجاع‌ترین کارکنان و سربازان از پرسنل دلاور لرستانی در ارتش جمهوری اسلامی بودند.

سرتیپ شرفی، گفت: فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای فرمودند که هر مسئولیتی که در اختیار فرماندهان گذاشته می‌شود تنگه احدی است که باید از آن مراقبت کنیم.