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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۰

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی زمینی ارتش:

رزمندگان لرستانی از شجاع‌ترین سربازان دوران دفاع مقدس بودند

رزمندگان لرستانی از شجاع‌ترین سربازان دوران دفاع مقدس بودند

خرم‌آباد - فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: رزمندگان لرستانی از باوفاترین و شجاع‌ترین سربازان دوران دفاع مقدس بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ ستاد کیومرث شرفی در بازدید از آمادگی رزمی و توان عملیاتی کارکنان تیپ ۱۸۴ شهید فتح الهی خرم‌آباد، اظهار داشت: سازماندهی یگان هنر فرمانده است.

وی گفت: فرمانده عنصر اصلی رزم در یگان است.

فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در زمان جنگ تحمیلی، باوفاترین و شجاع‌ترین کارکنان و سربازان از پرسنل دلاور لرستانی در ارتش جمهوری اسلامی بودند.

سرتیپ شرفی، گفت: فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای فرمودند که هر مسئولیتی که در اختیار فرماندهان گذاشته می‌شود تنگه احدی است که باید از آن مراقبت کنیم.

کد مطلب 5936314

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    نظرات

    • داوودنژاد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      21 8
      پاسخ
      همین الانش هم بهترین تکاوران و تفنگداران و کلاه سبزهای بی باک بچه های لرستان هستند، میتونید تحقیق کنید.. ازطرفی حيف ازاین لرستان که برای عده ای هم ازجوانان بیکاری و فراوانی مواد مخدر صنعتی بیدادمیکته و ستادمبارزه باموادمخدرو قضات ویلیس بی توجه به این دیو هستند که ممکن است دامن خانواده های خودشان..
    • M DK ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      16 11
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      به جرات میتوان گفت بهترین تکاوران ایران کوردها لرهاا و لک ها هستن میتوانی تهقیق کنی 💯💐💐💐
    • سامان دیناروند IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      19 10
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      مگه میشه لک باشی یا لر باشی ولیکن نتونی بجنگی با افتخار لکم برای خاکم کیانم ایرانم دینم مردمم وپشت رهبری خواهیم ایستاد کافیست فرمان بده....
    • ایرج IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      15 6
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      سلام و عرض ادب بعنوان یک تکاور نوهد نظر دوستان را در رابطه با همکاران کرد و لر قبول دارم و از نزدیک با این عزیزان اشنایی کامل دارم البته سایر همکاران نوهد من نیز که از سایر استانهای کردنشین و یا لرنشین هستمد همگی تکاور و با روحیه و جنگنده هستن
      • امیدجمشیدی IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
        1 0
        البته ایشان کورد زبان هستند سپاس
    • کیان IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 2
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      لک و لر با جرات ترین مردها توشونه..من دیدم ازشون که میگم.من نه لکم نه لر...سرباز بودم لرستان...یعنی شیر مردهای دیدم توشون.فکر کنم تو هیچ جای دنیا نباشه
    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      6 2
      پاسخ
      تا بوده و هست لرها شجاع و اصیل بودن و هستن خوشحالم و با افتخار میگم لرم
    • ایرانی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 1
      پاسخ
      دردوران دفاع مقدس گردان جنگاوران تیپ مهاباد خطشکن بوداکثرا لروکردترک وشماللی بودن خودم سربازبودم
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 1
      پاسخ
      زنده باد لر بختیاری زنده باد تمام طوایف ایران زمین زنده باد بی بی مریم شیرعلی مردان تمام سرداران شجاع
      • حمید رضا IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
        0 0
        با سلام شهر شهید پرور اصفهان
    • ایهان US ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 9
      پاسخ
      توی جنگ ایران و عراق این ترکها بودند که خرمشهر رو ازاد کردند فرماندشون هم شهید باکری رحمت الله بود حالا شما مارو نادیده بگیرید
      • IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        0 0
        مرگ برفتنه گرهاتمام قومیتامحترما
    • امیدجمشیدی IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بر چرخ و فلک مناز کمرشکن است..بررنگ لباس مناز که اخر کفن است. فاتحه

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