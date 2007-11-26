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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

استفاده از کیسه خون «پرستوریج» برای اولین بار در کشور

استفاده از کیسه خون «پرستوریج» برای اولین بار در کشور

با استفاده از کیسه خون «پرستوریج» Prestorage میزان لکوسیت خون ( گویچه های سفید در خون ) که باعث بروز واکنش های تب زا و ایمونولوژیک در فرد دریافت کننده خون می شوند، به شدت کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نخست به علت بیشترین مصرف گویچه های قرمز در بین فرآورد های خونی ، گروه هدف بیماران تالاسمی و مناطق تالاسمی  خیز در نظر گرفته شده است.

لذا فردا سه شنبه مورخ 6/9/86  در شهر زاهدان که با تعداد 600 بیمار تالاسمی از مرکز  تالاسمی خیز کشور و در عین حال محروم محسوب می گردد با حضور دکتر حسن ابوالقاسمی مدیر عامی سازمان انتقال خون بهره برداری از کیسه های خون Prestorage شروع خواهد شد.

لازم به توضح است که بیماران تالاسمی در حال حاضر از خون شسته شده استفاده می کنند که در این فرآیند آنچه که بیشتر کاهش پیدا می کند میزان پلاسما است که این امر باعث کاهش عوارض آلرژیک می شود و کاهش قابل توجه میزان لکوسیت اتفاق نمی افتد و علی رغم استفاده از فیلترهای بالینی باز هم در مقایسه با این نوع فیلترها شاهد اثر بخشی کمتری هستیم .

در حال حاضر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی کلیه فرآورده های خونی به این روش تهیه می گردد هر چند که هزینه فایده آن برای همه خون های اهدایی اثبات نشده است. ولی بدون شک این روش کمک شایانی به ارتقای کیفیت گویچه قرمز که بیشترین مصرف را در بین فرآورده های خونی دارد به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 593632

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