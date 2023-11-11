به گزارش خبرنگار مهر، عالیه قوامی روز شنبه در نشستی خبری با اشاره به اهمیت اجرای طرح کانون - مدرسه اظهار کرد: این طرح به همت مسئولان ارشد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از هفته آینده در مدارس اجرا می شود.

وی عنوان کرد: این طرح در راستای توانمندسازی دانش آموزان استان با پنج محور ایمان، امید، هویت، نشاط و خردورزی با دو شیوه اجرا خواهد شد.

قوامی یادآور شد: این طرح به عنوان طرحی موثر در حوزه پرورشی مدارس از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و در سالهای بعد نیز در برخی استانها مانند یزد ادامه یافت اما از هفته آینده با محورهای یاد شده از سر گرفته می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با اشاره به شیوه های برگزاری این طرح عنوان کرد: در شیوه اول دانش آموزان ۱۰ تا ۱۵ ساله با مراکز کانون ارتباط برقرار می‌کنند و در روش دوم نیز هر دانش‌آموز از یک مدرسه به عنوان عضو ارشد و به عنوان یک تشکل، فعالیت‌های کانون را به همسالان خود منتقل می کند و بر هم مدرسه ای خود اثربخشی دارد.

قوامی بیان کرد: این طرح معجزه ای در مسیر پرورش دانش آموزان است که به طور قطع انجام خواهد شد.

اجرای ۶۲ برنامه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد در هفته کتاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۶۲ فعالیت کانون با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی انجام می‌شود، پاسداشت هفته کتاب را پاسداشت زندگی و زنده بودن دانست.

قوامی از جمله برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی را شامل مهرواره «در مسیر دانایی بر بال کتاب»، ایجاد باشگاه‌های کتاب‌خوانی، تهیه فلیم‌های کوتاه چهار دقیقه‌ای، جشن ویژه هفته کتاب در مراکز استان و طرح نقد کتاب صمیمانه با کتاب ویژه مربیان و کارشناسان برشمرد.

اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه های محروم استان یزد

قوامی همچنین از اهدای ۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های مناطق محروم، روستاها و مساجد در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و عنوان کرد: برگزاری پویش ملی کتابخوانی در قالب مسابقه ملی در بستر فضای مجازی، برگزاری ویژه برنامه «دو پنجره» با حضور یکی از داستان نویسان برجسته کشور و تخفیف ۲۰ درصدی عرضه کتاب در فروشگاه‌های تحت پوشش کانون پرورش فکری از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده کانون پرورش فکری کوکان در هفته کتاب است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۸ مرکز کانون در استان یزد تاکید کرد: تلاش ما ایجاد مراکز کانون در تمامی شهرستانهای استان یزد است و با توجه به اینکه به تازگی از ایجاد مرکزی در اشکذر فارغ شده ایم، باید به زودی راه اندازی یک مرکز در شهرستان تازه تاسیس زارچ را پیگیری کنیم.