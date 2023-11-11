کمبود فضای آموزشی در جوانرود نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار حسینی شامگاه شنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه با بیان خواسته‌های مردم این شهرستان در جلسه شورای اداری که با حضور اعضای این شورا و مدیران کل استانی در سالن جلسات فرمانداری جوانرود تشکیل شد، اظهار کرد: تنش آبی و کمبود آب شرب در شهرستان جوانرود از مهمترین مشکلات و مطالبات مردم این شهرستان است که در پی مهاجر پذیر بودن شهرستان جوانرود دچار مشکل آبدهی و تأمین آب شرب مورد نیاز مردم هستیم.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان جوانرود با توجه به حجم جمعیتی بالا با کمبود حدود ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه مواجه است که با منابع آبی پایدار، تکمیل پروژه‌های آب رسانی، احداث مخازن ذخیره آب شرب به عنوان راهکارهای مؤثر می‌توان از این بحران عبور کرد.

فرماندار شهرستان جوانرود با بیان اینکه پروژه‌های نیمه کاره در حوزه آب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ بوده که تاکنون با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خواهد بود.

حسینی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات و مطالبات شهرستان جوانرود تعیین تکلیف شهرک صنعتی این شهرستان است که با توجه به نبود زیر ساخت‌ها و مشکل تأمین آب در این شهرک سرمایه گذار پای کار نبوده و هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

وی همچنین در ادامه به کمبود فضای آموزشی شهرستان جوانرود به دلیل حجم بالای مهاجرت به این شهرستان، گفت: به همین دلیل مدارس این شهرستان در ۲ شیفته فعالیت داشته که بر اساس نیاز سنجی‌های انجام شده به ۱۰۰ کلاس درس در قالب ۱۲ مدرسه برای رفع کمبود فضا آموزشی نیازمند هستیم.

فرماندار شهرستان جوانرود ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر پنج مدرسه در شهرستان جوانرود در دست ساخت بوده که به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است.

حسینی در ادامه به لزوم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف پروژه‌های مهم تاکید و اضافه کرد: پروژه نیمه کاره مجتمع الماس جوانرود از سال ۱۳۸۸ با هدف ساماندهی غرفه‌ها و دستفروشان بازارچه به مساحت ۱۲ هزار متر مربع شروع به کار کرد که به دلیل بروز برخی مشکلات با شهرداری این پروژه همچنان نیمه کاره باقی مانده است.

وی بیان کرد: شهرستان جوانرود موقعیت خوبی در حوزه بهداشت و درمان و مرجعی برای درمان سایر شهرستان‌ها است که همین امر توجه ویژه‌ای را برای پیشرفت بیشتر این شهرستان می‌طلبد.

مصوبات مطرح شده در سفر شهرستانی استاندار به شهرستان جوانرود شامل تأمین آب شرب شهرک صنعتی، رفع مشکل پروژه نیمه کاره مجتمع الماس، تأمین آب شرب ۱۳ روستای شهرستان جوانرود، تکمیل تصفیه خانه شهر، تأمین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن، تعریض جاده بیاشوش، تکمیل مدارس نیمه تمام شهرستان، تأمین آب شرب شهرک صنعتی، تکمیل پروژه‌های ورزشی، تکمیل پروژه‌های ورزشی، افتتاح خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مرکز جامع بوده که در نشست شورای اداری شهرستان به عنوان دستاوردهای این سفر مورد بحث قرار گرفت.