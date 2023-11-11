به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم که زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو فراهم شود.
وی حضور حداکثری مردم در انتخابات را بسیار مهم و با ارزش دانست و اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات تبلور احقاق حق مردم در سرنوشت خویش است و همه ما وظیفه داریم از آرای مردم صیانت کنیم.
رصد فضای مجازی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: تشکیل کمیته رصد فضای مجازی با موضوع انتخابات و بررسی تخلفات انتخاباتی با ترکیب اداره کل بازرسی، پلیس فتا و سازمانهای نظارتی و اطلاعاتی ضروری است.
وی به اهمیت انتخابات مختلف در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: با انسجام و هماهنگی بین نهادهای نظارتی و اجرایی، انتخابات پیشرو، زمینه برگزاری آن با حضور حداکثری بهصورت پرشور فراهم میشود.
مهرانگیز با استناد به بیانات مقام معظم رهبری حضور مردم در انتخابات را تبلور احقاق حق مردم در سرنوشت خویش دانست و افزود: صیانت از حق مردم بسیار مهم است و باید همه مسئولین ذیربط این مهم را به خوبی مورد توجه قرار دهند.
وی با تأکید بر تشکیل و راهاندازی ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در همه شهرستانهای استان بوشهر تصریح کرد: علاوه بر تشکیل جلسات در مرکز استان بهصورت ماهانه و زمانبندی مشخص در شهرستانها نیز این ستاد تشکیل شود.
آموزش همگانی در زمینه قانون انتخابات
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی توسط مسئولان دادگستریها در شورای تأمین و شورای اداری شهرستانها در یک ماه تبیین و تشریح شود و اعضای حقوقدان هیئتهای اجرایی مکلف به تبیین و تشریح وظایف هیئتها و جرایم و تخلفات انتخاباتی در جلسات مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت هستند.
وی با تأکید بر برگزاری جلسات گفتوگو محور پیرامون جرایم و تخلفات انتخاباتی با هدف آموزش همگانی در زمینه قانون انتخابات توسط صدا و سیما افزود: رئیس سازمان قضائی ممنوعیت دخالت نظامیان در امور انتخابات را به نحو مقتضی به یگانهای نظامی و اعضا نیروهای مسلح ابلاغ کنند.
مهرانگیز با بیان اینکه بازرسی کل استان مکلف است ممنوعیت دخالت کارکنان در انتخابات و استفاده از امکانات دولتی را به سازمانها و ادارات ابلاغ کند اضافه کرد: یک ارتباط بر خط بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد با دبیرخانه ستاد مرکزی برقرار تا وقایع انتخاباتی بهصورت فوری منعکس شود.
نظر شما