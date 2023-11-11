به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر شنبه در نخستین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: همه باید برای برگزاری انتخابات باشکوه تلاش کنیم.

وی مهمترین رویداد سیاسی در سال جاری را انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه پیش رو دانست و خاطرنشان کرد: همواره انتخابات برای کشور ما مظهر اقتدار بوده است و شناسایی و توجه به عوامل اقتدار آفرین بسیار مهم هستند.

خلیل رضایی اضافه کرد: مهمترین عوامل توجه به حاکمیت قانون، اطمینان بخشی به جامعه در خصوص سلامت انتخابات، شناسایی عوامل افزایش اعتماد در مردم به مسئولین اجرایی انتخابات و همچنین توان و جدیت در برخورد با جرایم و ناهنجاری‌های انتخاباتی است.

تشکیل ستاد پیشگیری

وی از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به انتخابات در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان خبر داد و بیان کرد: فرمانداران در این خصوص باید حساسیت بیشتری داشته باشند و با مسؤولان و دادستان شهرستان‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر تأکید کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌ها باید در خصوص حمایت یا مخالفت از کاندیداها بی‌طرفی خود را نشان دهند.