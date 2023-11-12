ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق گلستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه، شامگاه شنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌های گالیکش، گنبدکاووس و کلاله که با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مشکلات شهرستان‌های شرقی گلستان با همکاری سازمان مدیریت بحران ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق استان ضروری است.

وی افزود: ضروری است تمام راه‌های مواصلاتی روستاها ظرف مدت چند روز آینده برقرار شود.

استاندار گلستان گفت: با توجه به فصل کشت کشاورزی نیاز است با همکاری تمام دستگاه‌ها جاده‌های بین مزارع مرمت شوند و نباید هیچیک از شهرستان‌های آسیب دیده از سیل با مشکلی در کشت مواجه شوند.

وی با اشاره به اینکه بودن گل و لای در خانه‌های روستایی پذیرفته نیست، اظهار کرد: لایروبی رودخانه اوغان از اولویت‌های قرارگاه شهید لولایی و تکمیل مطالعات طرح جمع آوری آب‌های شهری در تمام استان اولویت شهرداری‌ها باشد.

زنگانه با بیان اینکه تجهیزات و ادوات استان مشکل دارد، اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران با راهکارهای مغتضی، دستگیر استان باشد.

وی یادآور شد: جهاد کشاورزی توجه داشته باشد شخم زدن در مسیر شیب ممنوع است چرا که موجب فرسایش خاک و البته شدت سیلاب می‌شود.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه ساخت و ساز در روستا باید با معیارهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همخوانی داشته باشد، گفت: دهیاران نباید چشم خود را بر تخلفات ببندند، در غیر این صورت عزل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از فردا بازسازی و نوسازی با مناطق سیل زده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رمز یا زینب (س) علیها آغاز شود.