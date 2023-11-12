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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۵

استاندار گلستان:

ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق گلستان ضروری است

ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق گلستان ضروری است

گرگان- استاندار گلستان گفت: با توجه به مشکلات شهرستان های شرقی گلستان با همکاری سازمان مدیریت بحران ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق این استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زنگانه، شامگاه شنبه در جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌های گالیکش، گنبدکاووس و کلاله که با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مشکلات شهرستان‌های شرقی گلستان با همکاری سازمان مدیریت بحران ایجاد مرکز مدیریت بحران برای شرق استان ضروری است.

وی افزود: ضروری است تمام راه‌های مواصلاتی روستاها ظرف مدت چند روز آینده برقرار شود.

استاندار گلستان گفت: با توجه به فصل کشت کشاورزی نیاز است با همکاری تمام دستگاه‌ها جاده‌های بین مزارع مرمت شوند و نباید هیچیک از شهرستان‌های آسیب دیده از سیل با مشکلی در کشت مواجه شوند.

وی با اشاره به اینکه بودن گل و لای در خانه‌های روستایی پذیرفته نیست، اظهار کرد: لایروبی رودخانه اوغان از اولویت‌های قرارگاه شهید لولایی و تکمیل مطالعات طرح جمع آوری آب‌های شهری در تمام استان اولویت شهرداری‌ها باشد.

زنگانه با بیان اینکه تجهیزات و ادوات استان مشکل دارد، اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران با راهکارهای مغتضی، دستگیر استان باشد.

وی یادآور شد: جهاد کشاورزی توجه داشته باشد شخم زدن در مسیر شیب ممنوع است چرا که موجب فرسایش خاک و البته شدت سیلاب می‌شود.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه ساخت و ساز در روستا باید با معیارهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همخوانی داشته باشد، گفت: دهیاران نباید چشم خود را بر تخلفات ببندند، در غیر این صورت عزل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از فردا بازسازی و نوسازی با مناطق سیل زده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رمز یا زینب (س) علیها آغاز شود.

کد مطلب 5936332

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