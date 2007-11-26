حفظ نشاط و شادابی مردم مورد تاکید دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی ظهر امروز در دومین جلسه شورای سلامت استان مرکزی اظهار داشت: مسئولان زیربط در حوزه بهداشت و درمان باید با ظرافت مسائل و تنگناهای این حوزه را با مردم در میان گذاشته و از طرح موفقیت ها نیز غافل نشوند زیرا می تواند امید به زندگی را در مردم افزایش دهد .

رئیس شورای سلامت استان مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش دولت و مسئولان و مدیران، ایجاد شرایط بهتر برای مردم است، افزود: ارتباط با مردم در حوزه بهداشت و درمان مشکلات را آشکار می کند که خود بهترین راهکار برای رفع مشکلات است .

سهرابی با اشاره به اینکه ارتقاء سطح درمانی استان مدنظر برنامه ریزان و دست اندرکاران بهداشت و درمان این استان است خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مشکلات درمانی استان با راه اندازی بیمارستان امیر المومنین(ع) در سردشت اراک و بیمارستان وقفی آیت الله خوانساری که در ایام دهه فجر راه اندازی می شوند، برطرف می شود .

استاندار استان مرکزی با اشاره به اختصاص بیش از چهار میلیارد تومان از دفتر رهبر معظم انقلاب برای پروژه های درمانی استان از جمله بیمارستان امیر المومنین(ع) اراک در ادامه افزود: امروز دو میلیارد تومان دیگر از این مرجع برای تکمیل این پروژه که سالها با کندی مواجه بود، اختصاص یافت .