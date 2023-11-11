اهالی روستای هامانه رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم بزاز زاده در حاشیه اجرای طرح کاروان سلامت داوطلبان جمعیت هلال احمر که در روستای هامانه بخش خضرآباد برگزار شد، ضمن تشکر از حضور و همراهی همیشگی داوطلبان و متخصصان، گسترش فعالیتهای تخصصی، حضور دائمی در مناطق و هدایت سرمایههای اجتماعی در خدمت رسانی به مردم، بیماران و نیازمندان را از افتخارات این نهاد مردمی دانست.
وی در تشریح اقدامات انجام گرفته این طرح، ویزیت بیش از ۴۸ نفر بیمار توسط پزشک، بهره مندی ۳۱ نفر از سالمندان از خدمات مشاورهای و درمانی طرح غربالگری آلزایمر همچنین ارائه خدمات مامائی به ۱۵ نفر از نتایج نهایی این کاروان سلامت بود.
بزاز زاده گفت: دسترسی مردم به خدمات پزشکی، مشاورهای، آموزشی و بهداشتی، حضور در بین مردم، ارتقای انگیزه و روحیه اجتماعی سالمندان از مهمترین رسالتهای جمعیت هلال احمر اشکذر و اجرای طرح کاروان سلامت است.
همچنین در این برنامه توزیع داروی ویتامینD ، داروهای مورد نیاز سالمندان بر اساس نسخههای بیماران از اقدامات دیگر کاروان سلامت بود.
در حاشیه این برنامه بخشدار خضرآباد ضمن بازدید از روند اجرای این اقدام، با تشکیل جلسهای روند هماهنگی و زمینههای همکاری با جمعیت هلال احمر شهرستان در استقرار پایگاه زمستانه امداد و نجات در محور خضرآباد که از اولویتهای مهم با توجه به حادثه خیز بودن آن به شمار میرود، اشاره شد.
پرهیزکار، اقدامات درمانی هلال احمر شهرستان اشکذر را بسیار اثر بخش توصیف کرد و گفت: این اقدامات رضایت مردم محلی را به همراه داشته است.
گفتنی است؛ در این کاروان سلامت، خدمات آرایش سر توسط آرایشگر داوطلب انجام گرفت که مورد استقبال سالمندان و مردم محلی قرار گرفت.
گفتنی است این برنامه با مشارکت سپاه اشکذر و پایگاه بسیج کارمندی سید الشهدا جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.
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