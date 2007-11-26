تاکید دوباره بوتو برای ائتلاف با نوازشریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دومین بار ظرف دو روز اخیر است که بوتو رئیس حزب مردم، برای شرکت در انتخابات ثبت نام می کند زیرا طبق قانون اساسی پاکستان نامزدها می توانند برای بیش از یک کرسی ثبت نام کنند. وی دیروز از شهر کراچی نامزد شده بود و امروز از شهر لارکانا، زادگاه خانوادگی اش در جنوب پاکستان نامزد شد.

وی به خبرنگاران گفت: ما آماده ایم برای ائتلاف با احزاب سیاسی میانه رو ائتلاف تشکیل دهیم. ما از بازگشت نوازشریف به پاکستان استقبال می کنیم، بازگشت او فرهنگ سیاسی و دموکراتیک پاکستان را تحکیم می کند.

نواز شریف دیروز پس از هفت سال تبعید از عربستان وارد لاهور در شرق کشور شد. پرویز مشرف در سال 1999 در کودتایی بدون خونریزی دولت شریف را سرنگون و سپس وی را به عربستان سعودی تبعید کرد. شریف در ماه سپتامبر گذشته نیز به پاکستان بازگشت اما ساعاتی پس از ورودش، دولت دوباره وی را به عربستان فرستاد.

بوتو نیز ماه گذشته پس از هشت سال تبعید خودخواسته به کشور بازگشت. بوتو و شریف علیه مشرف اهداف مشترکی دارند و خواستار لغو وضعیت فوق العاده ای هستند که مشرف از سوم نوامبر برقرار کرده است. ائتلاف این دو ممکن است شامل تحریم مشترک انتخابات پارلمانی 18 دی شود اما تصمیم نهایی را دراین باره هنوز اتخاذ نکرده اند.

بوتو امروز در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال بروز تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کرد، اما گفت نمی خواهد صحنه را خالی کند. وی همچنین گفت ائتلاف حزب مردم با احزاب مخالف دیگر از حمایت آمریکا نیز برخوردار است.