خیزش علمی و نهضت نرم افزاری نیازمند عزم و مجاهدت همه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور امروز در مراسم اختتامیه مجلس دانش آموزی، با اشاره به مفاخر علمی و ادبی و فقهی ایران اسلامی، تمدن بالنده ایرانی را گویای توانمندی این ملت برای فتح قله های عزت و پیشرفت دانسته واظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی ، فرصت برای توسعه و تعالی مهیا شده و نسل جوان و فرهیخته کشور باید با غنیمت شمردن فرصتها راه را برای نیل به آرمانهای والای ملت همواره سازند.

وی مجلس دانش آموزی را عصاره جامعه دانش آموزی کشور دانسته و اظهار داشت: مجلس دانش آموزی باید با شناخت میدانی خلاها و مشکلات و نیازهای جامعه دانش آموزی، مسئولین و تصمیم گیران را در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش کشور مدد رساند و به عنوان یک مشاور امین و دقیق، برای ارتقای بهره وری نظام آموزشی مجدانه اهتمام ورزد.

دری نجف آبادی ایجاد روحیه خودباوری واعتماد به نفس و بستر سازی برای بروز خلاقیت و نو آوری و نهادینه ساختن فرهنگ پژوهش و تحقیق و پردازش را ضرورتی فراروی مسئولان آموزشی و پرورشی و جامعه دانش آموزی کشور دانست و گفت: خیزش علمی نیازمند عزم و مجاهدت همه جانبه است.

وی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص ترویج فرهنگ قناعت گفت: مجلس دانش آموزی بعنوان یکی از مبادی فرهنگ سازی در میان قشر دانش آموز، ترویج روحیه قناعت و دوری از اسراف وتبذیر و پرکاری وجدان کاری و احساس مسئولیت و انضباط اجتماعی و عرق ملی و بهره وری و فرصت سازی و تعلیم و تربیت و تهذیب نفس را به طرق مقتضی در دستور کار خود قرار دهد.

دادستان کل کشور جهاد همه جانبه برای فتح قله های علمی را بمنظور تحقق توسعه دانایی محور ضرورتی بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: توسعه منابع انسانی و خیزش فکرها و بارورسازی اندیشه ها و بالندگی مغزها مبدا تحولات و خط مقدم تحصیل اهداف چشم انداز 20 ساله است.

وی افزود: مراکز علمی و پژوهشی کشور باید حضور فعالانه تری در مجامع داخلی و بین المللی داشته باشند و به لحاظ افق 20 ساله سهم جمهوری اسلامی را از میزان تحقیقات و پژوهشهای علمی و فناوری در سطح جهان چنانچه بایسته است بالا ببرند.

وی مدرسه را سنگ بنای فرهنگ سازی برای ایجاد روحیه تحقیق و مطالعه دانسته و گفت: آموزش تفکر محور و نهادینه سازی پژوهش و تحقیق یک ضرورت است و انتظار می رود نظام آموزشی به سمت آموزش مهارت اندیشیدن و شکوفایی استعدادهایی نسل نو حرکت کنند و به مسائل پرورشی و تربیتی توجه ویژه ای مبذول دارند.

وی افزود: شایسته نیست پیروان مکتب اهل بیت (ع) که خود منادیان علم و اندیشه بوده اند سهم کوچک و نمره اندکی در زمینه تحقق و پژوهش کسب کنند، لذا آحاد جامعه و خصوصا طلاب و دانشجویان و دانش آموزان باید برای جهت علمی مهیا شوند و آینده نگرانه تلاش کنند.

دادستان کل کشور اظهار امیدواری کرد: مجلس دانش آموزی با ایجاد دبیرخانه ای فعال برای تحصیل خروجی و محصول مطلوب ، پیگر اجرای مصوبات باشد تا به اهداف خود نائل گردد.