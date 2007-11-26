به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح امروز دوشنبه پس از استقبال رسمی از ماهیندا راجاباکه و گفتگوی خصوصی با رئیس جمهور سریلانکا در مذاکرات مشترک دو هیئت شرکت کرد.

وی در این جلسه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا دارای ویژگی های مشترک تاریخی و فرهنگی هستند و هر دو کشور ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی مناسبی برای گسترش هر چه بیشتر روابط دارند .

احمدی‌نژاد دو کشور را طرفدار صلح و دوستی و برادری در جهان دانست و خاطرنشان کرد : ضرورت دارد در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری همکاری های سیاسی دو کشور نیز در عرصه جهانی گسترش یابد .

رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دو کشور برای گسترش روابط خاطر نشان کرد : امروز درک و تفاهم مناسبی بین جمهوری اسلامی و سریلانکا وجود دارد، بنابراین روابط متقابل می تواند هر چه بیشتر افزایش یابد .

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ثبات، استقلال و یکپارچگی کشور سریلانکا حمایت می کند و آنرا به نفع منطقه می داند .

رئیس جمهور تاکید کرد: سریلانکا و همه کشورهای منطقه باید پیشرفته و مقتدر باشند و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آماده توسعه همکاری ها است .

احمدی نژاد ابرز امیدواری کرد تا سفر رییس جمهور سریلانکا گام بلندی در راستای گسترش روابط متقابل باشد.

رئیس جمهور کشورمان همچنین با بیان اینکه نباید توافقات را صرفاً به این سفر منحصر کرد، گفت: کمیسیون مشترک همکاری می‌تواند به طور مرتب تشکیل جلسه دهد و موضوعات مورد علاقه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در این جلسه رییس جمهور سریلانکا نیز با ابراز خوشحالی از سفر به ایران گفت: سریلانکا ، ایران را دوست واقعی خود می داند.

وی افزود: سریلانکا و ایران می توانند با توجه به توانایی‌هایی که دارند، در زمینه های مختلف همکاری داشته باشند.

ماهیندا راجاباکه گسترش همکاری های سیاسی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در زمینه های سیاسی نیز حامی ایران در مجامع جهانی هستیم .

رئیس جمهور سریلانکا همچنین از دستور سال گذشته احمدی‌نژاد برای کمک ایران به توسعه پالایشگاه سریلانکا تشکر کرد.