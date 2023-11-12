هوای اصفهان برای نُهمین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه بیست و یکم آبان ماه با میانگین ۱۳۵ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۱۶۷، میدان انقلاب با ۱۵۳، پارک زمزم با ۱۵۸، خیابان پروین با ۱۶۷، بزرگراه خرازی با ۱۵۶ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در کردآباد با ۲۱۰ AQI بنفش و بسیار ناسالم است.

امروز شاخص هوا در ایستگاه ولدان با ۱۲۴، خیابان میرزا طاهر با ۱۲۸، رهنان با ۱۴۳، خیابان زینبیه با ۱۳۶، سپاهان شهر با ۱۱۹، خیابان فرشادی و بولوار کاوه با ۱۱۰ و خیابان فیض با ۱۱۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوا در خیابان ۲۵ آبان با ۹۵ و دانشگاه صنعتی با ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۱۰۸ و مبارکه با ۱۰۴ AQI در وضعیت قابل قبول و قهجاورستان با ۱۷۰ AQI ناسالم برای عموم شهروندان و شاهین شهر با ۶۳ قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که به سبب تشدید سکون جوی تا روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه احتمال بالارفتن شاخص هوا در حد بسیار ناسالم در مناطق مرکزی از جمله کلان‌شهر اصفهان، شاهین شهر، خمینی شهر، لنجان و کاشان و نواحی صنعتی اصفهان وجود دارد. اوج این شرایط بین روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه خواهد بود

هواشناسی اصفهان به تمامی شهروندان توصیه کرده است که طی سه روز آینده از تردد غیر ضرور در سطح شهر و فعالیت ورزشی و فیزیکی در فضای باز بپرهیزند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.