فرشاد دوستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه با تصرف اراضی ملی، اداره کل راه و شهرسازی بر اساس قانون وظیفه و اجرای احکام قضایی دارد.
وی بیان کرد: راه و شهرسازی استان ضمن تقویت یگانهای حفاظت اراضی و ایجاد گشتهای شبانه روزی، برخورد جدی و قانونی را با افرادی که به زمینهای ملی و دولتی دست اندازی میکنند و موجب تصرف این اراضی میشوند، به عمل خواهد آورد.
دوستی افزود: نصب کیوسکهای نگهبانی شبانه روزی و گشتهای شبانه روزی برای جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف قانون در اراضی ملی از جمله برنامههایی ا ست که اداره کل راه و شهرسازی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام ادامه داد: به تمام کسانی که با دلالان و سودجویان که موجب منابع ملی و عمومی میشوند همکاری و همراهی میکنند، هشدار میدهیم در صورت خرید زمینهایی که دارای سند رسمی نیستند، اعلام میکنیم هر نوع ساخت و ساز غیرقانونی به حکم قانون تخریب و سرمایه این افراد هدر میرود.
وی گفت: لذا اعلام میکنیم به محض وقوع جرم یعنی تصرف در زمینهای دولتی و ملی برخورد قانونی انجام و تمامی ظاهر ساخت و ساز تخریب میشود.
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