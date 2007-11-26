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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

رئیس فدراسیون دو و میدانی:

توسعه دو و میدانی مستلزم استعدادیابی و آموزش است

توسعه دو و میدانی مستلزم استعدادیابی و آموزش است

بیرجند - خبرگزاری مهر : سید مصطفی کریمی گفت: برای توسعه و رشد دو و میدانی در استانها باید به آموزش و استعدادیابی در این حوزه توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کریمی صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات هیئت دو میدانی خراسان جنوبی افزود : در دو سال اخیر گرفتن پنج سهمیه المپیک در رشته دو و میدانی از افتخارات این فدراسیون است.

وی خاطرنشان کرد : دو و میدانی کشور بیش از 75 بار در ماده های مختلف رکورد کشوری را ارتقاء داده است.

رئیس فدراسیون دو و میدانی از اعزام مربی متخصص برای ماده های مختلف این رشته ورزشی به استانها خبر داد و اظهار داشت : در بحث استعداد یابی باید با همکاری آموزش و پرورش در استانها به صورت زیربنایی اقدام به پرورش و رشد استعداد کرد.

وی خواستار فراهم آوردن مقدمات پیست دو ومیدانی از سوی مسئولان خراسان جنوبی شد و افزود : در این راستا فدراسیون کلیه امکانات و تجهیزات ورزشی را در اختیار هیئت دو و میدانی این استان قرار خواهد داد.

کریمی از سفر خود به کلیه استانهای کشور برای برسی مشکلات هیئت های دو و میدانی خبر داد و یادآور شد : در این سفرها مشکلات و پیشنهادات بررسی و از پیست ها بازدید خواهد شد و جمع بندی آن به سازمان تربیت بدنی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به انتخابات آتی هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی ادامه داد : امیدواریم با انتخاب شدن رئیس هیئت بخشی از مشکلات این رشته در خراسان جنوبی برطرف شود.

در ادامه سرپرست هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی افزود : با توجه به وجود پتانسیلهای ورزشی این رشته در خراسان جنوبی، توجه به امکانات ملی و استانی برای بهبود وضعیت دو و میدانی استان ضروری است.

حسین عباس زاده با اشاره به اینکه تنها پیست دو و میدانی این استان در اختیار فوتبال است یادآور شد : امکانات دو و میدانی این استان در حد مطلوبی نبوده و وجود یک پیست تارتان می تواند موجبات ترقی و ایجاد انگیزه در ورزشکاران استان را فراهم آورد.

کد مطلب 593643

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