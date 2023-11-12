محور کندوان برای عملیات راهداری مسدود است

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد مقطعی محور کندوان برای عملیات جاده‌ای افزود: محور کندوان و آزادراه ته را- شمال به به دلیل عملیات جاده‌ای از ساعت ۶ صبح تا ۱۶ عصر مسدود است و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام می‌شود.

وی وضعیت تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کناره را عادی و روان و دو طرفه ذکر کرد و گفت: از نظر جوی نیز شاهد مه گرفتگی در ارتفاعات گدوک محور سوادکوه هستیم.

به گزارش مهر، انسداد مقطعی محور کندوان از ۲۴ مهرماه آغاز شد و هر هفته سه روز یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۶ صبح تا ۱۶ عصر برای عملیات جاده‌ای و تعمیرات این محور مسدود می‌شود